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САП закрила справу проти ексспівробітників "Укргазвидобування", підозрюваних в отриманні $1 млн хабара

Справу закрито у зв'язку із закінченням терміну досудового розслідування
Спеціалізована антикорупційна прокуратура закрила кримінальне провадження щодо двох колишніх співробітників державної газовидобувної компанії "Укргазвидобування" за підозрою в отриманні 1 млн доларів хабара.
САП закрила справу проти ексспівробітників "Укргазвидобування", підозрюваних в отриманні $1 млн хабара Фото: facebook.com/Ukrgasvydobuvannya

Справу закрито 6 червня на підставі п. 10 ч. 1 ст. 284 Кримінального процесуального кодексу - у зв'язку із закінченням терміну досудового розслідування. Про це йдеться в матеріалах суду, інформують "Українські новини".

На початку серпня Солом'янський районний суд Києва зняв арешт з майна підозрюваних, зокрема з автомобілів, квартир і паркомісць.

Нагадаємо, що в березні САП повідомила двом ексспівробітникам "Укргазвидобування" про підозру в отриманні 1 млн доларів хабара.

За цю суму вони підписали договір з приватною компанією про постачання продукції "Укргазвидобуванню".

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15 08 2019 17:23
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