НОВИНИСпеціалізована антикорупційна прокуратура закрила кримінальне провадження щодо двох колишніх співробітників державної газовидобувної компанії "Укргазвидобування" за підозрою в отриманні 1 млн доларів хабара.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
САП закрила справу проти ексспівробітників "Укргазвидобування", підозрюваних в отриманні $1 млн хабара
Справу закрито у зв'язку із закінченням терміну досудового розслідування
Фото: facebook.com/Ukrgasvydobuvannya
Справу закрито 6 червня на підставі п. 10 ч. 1 ст. 284 Кримінального процесуального кодексу - у зв'язку із закінченням терміну досудового розслідування. Про це йдеться в матеріалах суду, інформують "Українські новини".
На початку серпня Солом'янський районний суд Києва зняв арешт з майна підозрюваних, зокрема з автомобілів, квартир і паркомісць.
Нагадаємо, що в березні САП повідомила двом ексспівробітникам "Укргазвидобування" про підозру в отриманні 1 млн доларів хабара.
За цю суму вони підписали договір з приватною компанією про постачання продукції "Укргазвидобуванню".
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