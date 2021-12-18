Офіційно припинилося членство Росії у Договорі про відкрите небо

Членство Мінська в договорі залишається поки що відкритим

З 18 грудня остаточно припинилося членство Росії у Договорі про відкрите небо.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє "Интерфакс".

РФ більше не зможе здійснювати наглядові польоти над територією союзників з НАТО. Інформацію про їхні військові об'єкти Москва отримуватиме через супутники.

Глава делегації РФ на переговорах у Відні з питань військової безпеки та контролю над озброєннями Костянтин Гаврилов в інтерв'ю "Известиям" повідомив, що Москва "до останнього робила всі можливі зусилля щодо збереження договору, даючи адміністрації США можливість ухвалити рішення про повернення до Договору про відкрите небо".

Членство Мінська в договорі залишається поки що відкритим.

Нагадаємо, у травні минулого року президент США Дональд Трамп заявив, що прийняв рішення про вихід з Договору про відкрите небо, але залишав можливість повернутися до його виконання, якщо і Росія буде повністю його виконувати.

Росія оголосила про початок процедур для виходу з договору у січні 2021 року.

27 травня адміністрація президента США Джо Байдена повідомила Росію, що США не повертатимуться у Договір про відкрите небо.

Договір 1992 року дозволяє 34 державам-членам здійснювати неозброєні спостережні польоти над територіями один одного. США вважають, що Росія протягом років грубо порушувала угоду.

Відтак між Росією та США у сфері контролю озброєнь залишається чинним лише договір New START - Договір про стратегічне наступальне озброєння, який продовжили ще на 5 років.