Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Офіційно припинилося членство Росії у Договорі про відкрите небо

Членство Мінська в договорі залишається поки що відкритим
З 18 грудня остаточно припинилося членство Росії у Договорі про відкрите небо.
Офіційно припинилося членство Росії у Договорі про відкрите небо Фото: Ukrinform
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє "Интерфакс".
 
РФ більше не зможе здійснювати наглядові польоти над територією союзників з НАТО. Інформацію про їхні військові об'єкти Москва отримуватиме через супутники.
 
Глава делегації РФ на переговорах у Відні з питань військової безпеки та контролю над озброєннями Костянтин Гаврилов в інтерв'ю "Известиям" повідомив, що Москва "до останнього робила всі можливі зусилля щодо збереження договору, даючи адміністрації США можливість ухвалити рішення про повернення до Договору про відкрите небо".
 
Членство Мінська в договорі залишається поки що відкритим.
 
Нагадаємо, у травні минулого року президент США Дональд Трамп заявив, що прийняв рішення про вихід з Договору про відкрите небо, але залишав можливість повернутися до його виконання, якщо і Росія буде повністю його виконувати.
 
Росія оголосила про початок процедур для виходу з договору у січні 2021 року. 
 
27 травня адміністрація президента США Джо Байдена повідомила Росію, що США не повертатимуться у Договір про відкрите небо.
 
Договір 1992 року дозволяє 34 державам-членам здійснювати неозброєні спостережні польоти над територіями один одного. США вважають, що Росія протягом років грубо порушувала угоду.
 
Відтак між Росією та США у сфері контролю озброєнь залишається чинним лише договір New START - Договір про стратегічне наступальне озброєння, який продовжили ще на 5 років. 
 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

18 12 2021 14:41
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Лайки та репости заохочують людей частіше обурюватися у соцмережах - дослідження

Лайки та репости заохочують людей частіше обурюватися у соцмережах - дослідження

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.