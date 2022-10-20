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Окупанти можуть обстріляти мирне населення Херсонщини – Генштаб
Фото: з вільного доступу
Генеральний штаб Збройних сил України попереджає про високу ймовірність обстрілів російськими військами мирного населення Херсонської області.
Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.
"Існує висока ймовірність здійснення російськими окупантами обстрілів мирного населення Херсонської області.Так, вранці 19 жовтня цього року, на тимчасово зайнятій території, проведена розсилка повідомлень із закликом до евакуації населення Нової Каховки, нібито у зв’язку з підготовкою обстрілів з боку підрозділів Збройних Сил України", – зазначено у повідомленні.
Раніше американський Інститут дослідження війни (ISW) констатував, що росіяни створюють інформаційне поле для атаки на Каховську ГЕС, аби звинуватити в цьому ЗСУ і виправдати чи прикрити свій відступ на Херсонщині.
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20 10 2022 09:46 МЕДІА
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