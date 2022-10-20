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Окупанти можуть обстріляти мирне населення Херсонщини – Генштаб

Ольга
Матарикіна
Є висока ймовірність цього.
Окупанти можуть обстріляти мирне населення Херсонщини – Генштаб Фото: з вільного доступу
Генеральний штаб Збройних сил України попереджає про високу ймовірність обстрілів російськими військами мирного населення Херсонської області.
 
Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.
 
"Існує висока ймовірність здійснення російськими окупантами обстрілів мирного населення Херсонської області.Так, вранці 19 жовтня цього року, на тимчасово зайнятій території, проведена розсилка повідомлень із закликом до евакуації населення Нової Каховки, нібито у зв’язку з підготовкою обстрілів з боку підрозділів Збройних Сил України", – зазначено у повідомленні.
 
 
 
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20 10 2022 09:46
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