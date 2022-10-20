Окупанти можуть обстріляти мирне населення Херсонщини – Генштаб Ольга

Матарикіна

Є висока ймовірність цього.

Фото: з вільного доступу

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