RSS
НОВИНИ

Ворог може підірвати греблю Каховської ГЕС та обстріляти Херсон, щоб звинуватити в цьому ЗСУ – експерти

Ольга
Матарикіна
росія готує інформаційне поле для атаки.
Ворог може підірвати греблю Каховської ГЕС та обстріляти Херсон, щоб звинуватити в цьому ЗСУ – експерти Фото: Укрінформ
росія створює інформаційні умови для виправдання запланованих відступів армії рф з території Херсонської області. Також готує інформаційне поле для атаки на Каховську греблю під чужим прапором. Такого висновку дійшли експерти американського Інституту вивчення війни (ISW).
 
Інститут при цьому посилається на публічні заяви командувача військ рф в Україні суровікіна про "важкі рішення" щодо Херсона та колаборанта Сальдо, який заявив про евакуацію в очікуванні наступу ЗСУ.
 
Заяви суровікіна та гауляйтера Херсонщини сальдо є спробою створити інформаційні умови для повного відступу росії за Дніпро, що передасть місто Херсон та інші значні території області українським військам, які наступають.
 
Також зазначають, що російська влада планує підірвати Каховську ГЕС і звинуватити в цьому ЗСУ, вважаючи, що прорив міг би прикрити їхній відступ з правого берега Дніпра.
 
Існує висока ймовірність здійснення російськими окупантами обстрілів мирного населення Херсонської області. Уранці 19 жовтня на тимчасово зайнятій території проведена розсилка повідомлень із закликом до евакуації населення Нової Каховки, нібито у зв’язку з підготовкою обстрілів з боку підрозділів Збройних сил України, повідомив Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 20 жовтня.
 
росіяни створюють інформаційне поле для атаки під фальшивим прапором на Каховську ГЕС, аби виправдати або прикрити свій відступ на Херсонщині.
 
Аналітики Інституту пояснюють, що росія продовжує використовувати "евакуацію" цивільного населення як прикриття для масового насильницького виселення мирних жителів з окупованих рф територій України.
 
Кремль може використати таку атаку, щоб затьмарити новини про свій вже третій принизливий відхід. Також це сприяло б російській пропаганді, яка намагається виставити Україну терористичною державою.
 
Крім того, Інститут пише, що оголошення президентом рф путіним 19 жовтня готовності до воєнного стану значною мірою є юридичним театром, покликаним узаконити дії, які російські військові мають вжити або вже роблять, створюючи основу для майбутньої мобілізації та внутрішніх обмежень.
 
 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

20 10 2022 09:17
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
СТАТТІ
Україна вказує на слабкості росії. Та веде велику битву від імені Заходу, до якої всі повинні долучитися – Френсіс Фукуяма

Україна вказує на слабкості росії. Та веде велику битву від імені Заходу, до якої всі повинні долучитися – Френсіс Фукуяма

Співвідношення людей і роботів на війні зміниться у найближчому майбутньому. Наразі використання росіянами дронів не носить масового характеру – Мік Раян

Співвідношення людей і роботів на війні зміниться у найближчому майбутньому. Наразі використання росіянами дронів не носить масового характеру – Мік Раян

Обережно, дрова! Держава захищає від дров

Обережно, дрова! Держава захищає від дров'яних шахраїв у сервісі "ДроваЄ"

Путін не здасться допоки його підтримуватимуть владні еліти. А Ілон Маск просто "пєрєдаст" повідомлень від путіна – Фіона Гілл

Путін не здасться допоки його підтримуватимуть владні еліти. А Ілон Маск просто "пєрєдаст" повідомлень від путіна – Фіона Гілл

Дружба дала тріщину. Німеччина та Польща зіскочили з нафтової голки росії, а Україні малюють великі транспортні перспективи

Дружба дала тріщину. Німеччина та Польща зіскочили з нафтової голки росії, а Україні малюють великі транспортні перспективи

Попаданець до Гааги. Як російський військовий злочинець Ігор Гіркін нарощував свою вартість на біржі витратних матеріалів

Попаданець до Гааги. Як російський військовий злочинець Ігор Гіркін нарощував свою вартість на біржі витратних матеріалів

Найкошмарніший варіант COVID, який долає імунітет, вже тут. Однак є і хороша новина - The Daily Beast

Найкошмарніший варіант COVID, який долає імунітет, вже тут. Однак є і хороша новина - The Daily Beast

Доторкнутися до історії "National Geographic" можна у Львові. Як наукове видання стало мрією фотомитців, а через Сороса звільнилися вчені-географи

Доторкнутися до історії "National Geographic" можна у Львові. Як наукове видання стало мрією фотомитців, а через Сороса звільнилися вчені-географи

Тотальна стратегічна поразка росії. Тільки так можна забезпечити безпеку в Європі та поза її межами - Ніколя Тензер

Тотальна стратегічна поразка росії. Тільки так можна забезпечити безпеку в Європі та поза її межами - Ніколя Тензер

Нацбанк позбавляє нас старих купюр, але не варто квапитися. Як змінювалися українські банкноти та 5 цікавих фактів про гривню

Нацбанк позбавляє нас старих купюр, але не варто квапитися. Як змінювалися українські банкноти та 5 цікавих фактів про гривню

Вдома і на полі бою на путіна чекають сім пасток, які він створив власноруч. Але система ще не рушиться

Вдома і на полі бою на путіна чекають сім пасток, які він створив власноруч. Але система ще не рушиться

Столипін, Савінков, петров з бошировим, вибух на Кримському мосту. росія сторіччями зводила кривавий мур для виправдання свого терору

Столипін, Савінков, петров з бошировим, вибух на Кримському мосту. росія сторіччями зводила кривавий мур для виправдання свого терору

Три українських генерали з попередньої статті Міка Раяна і генерал Воробйов. Пригадує екскомандувач армії США в Європі Марк Гертлінг

Три українських генерали з попередньої статті Міка Раяна і генерал Воробйов. Пригадує екскомандувач армії США в Європі Марк Гертлінг

Розповідь про трьох генералів. Як українські військові переломили ситуацію на північно-східному та південному фронтах – Мік Раян

Розповідь про трьох генералів. Як українські військові переломили ситуацію на північно-східному та південному фронтах – Мік Раян

Поєднання класичних військових операцій з опортунізмом. Як українська стратегія дозволяє оточувати неповоротку російську армію - The Wall Street Journal

Поєднання класичних військових операцій з опортунізмом. Як українська стратегія дозволяє оточувати неповоротку російську армію - The Wall Street Journal

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.