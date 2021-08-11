Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Окупанти пошкодили газопровід на Луганщині

7 листопада 2021 року близько 16 години під час обстрілу ворожими силами був пошкоджений розподільний газопровід високого тиску діаметром 100 мм поблизу с. Нижнє, що призвело до виникнення вогняного факела заввишки кілька метрів Оперативне перекриття засувок дозволило ліквідувати вогняний стовп і уникнути масштабної пожежі"
Окупанти в ході обстрілу пошкодили газогін високого тиску поблизу села Нижнє Щастинського району Луганської області.
Окупанти пошкодили газопровід на Луганщині Вибух газопроводу / Фото: Оператор ГТС України
Про це у Фейсбуці повідомило АТ "Луганськгаз".
 
"7 листопада 2021 року близько 16 години під час обстрілу ворожими силами був пошкоджений розподільний газопровід високого тиску діаметром 100 мм поблизу с. Нижнє, що призвело до виникнення вогняного факела заввишки кілька метрів Оперативне перекриття засувок дозволило ліквідувати вогняний стовп і уникнути масштабної пожежі", - йдеться в повідомленні.
 
Без газопостачання залишилось 773 абоненти у населених пунктах Нижнє та Кримське.
 
Зараз проводиться обстеження газопроводу і встановлюється ступінь його пошкодження, додали в компанії.
 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

08 11 2021 15:48
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Не кубометри, а кіловат-години

Не кубометри, а кіловат-години

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.