НОВИНИОкупанти в ході обстрілу пошкодили газогін високого тиску поблизу села Нижнє Щастинського району Луганської області.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Окупанти пошкодили газопровід на Луганщині
7 листопада 2021 року близько 16 години під час обстрілу ворожими силами був пошкоджений розподільний газопровід високого тиску діаметром 100 мм поблизу с. Нижнє, що призвело до виникнення вогняного факела заввишки кілька метрів Оперативне перекриття засувок дозволило ліквідувати вогняний стовп і уникнути масштабної пожежі"
Вибух газопроводу / Фото: Оператор ГТС України
Про це у Фейсбуці повідомило АТ "Луганськгаз".
"7 листопада 2021 року близько 16 години під час обстрілу ворожими силами був пошкоджений розподільний газопровід високого тиску діаметром 100 мм поблизу с. Нижнє, що призвело до виникнення вогняного факела заввишки кілька метрів Оперативне перекриття засувок дозволило ліквідувати вогняний стовп і уникнути масштабної пожежі", - йдеться в повідомленні.
Без газопостачання залишилось 773 абоненти у населених пунктах Нижнє та Кримське.
Зараз проводиться обстеження газопроводу і встановлюється ступінь його пошкодження, додали в компанії.
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08 11 2021 15:48 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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