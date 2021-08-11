Окупанти пошкодили газопровід на Луганщині

7 листопада 2021 року близько 16 години під час обстрілу ворожими силами був пошкоджений розподільний газопровід високого тиску діаметром 100 мм поблизу с. Нижнє, що призвело до виникнення вогняного факела заввишки кілька метрів Оперативне перекриття засувок дозволило ліквідувати вогняний стовп і уникнути масштабної пожежі"

Окупанти в ході обстрілу пошкодили газогін високого тиску поблизу села Нижнє Щастинського району Луганської області.

Про це у Фейсбуці повідомило АТ "Луганськгаз".

"7 листопада 2021 року близько 16 години під час обстрілу ворожими силами був пошкоджений розподільний газопровід високого тиску діаметром 100 мм поблизу с. Нижнє, що призвело до виникнення вогняного факела заввишки кілька метрів Оперативне перекриття засувок дозволило ліквідувати вогняний стовп і уникнути масштабної пожежі", - йдеться в повідомленні.

Без газопостачання залишилось 773 абоненти у населених пунктах Нижнє та Кримське.

Зараз проводиться обстеження газопроводу і встановлюється ступінь його пошкодження, додали в компанії.