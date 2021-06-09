Окупанти скинули два вибухові пристрої на житловий район Зайцевого

6 вересня близько 04.20 ЗФ РФ застосували БПЛА та скинули на північну околицю житлового району населеного пункту Зайцеве Донецької області два саморобні вибухові пристрої, один з яких не спрацював

Російські окупаційні війська на світанку 6 вересня скинули з безпілотника на північній околиці житлового району Зайцевого два саморобні вибухові пристрої.

Про це в Фейсбуці повідомляє пресслужба Об'єднаних сил.

"6 вересня близько 04.20 ЗФ РФ застосували БПЛА та скинули на північну околицю житлового району населеного пункту Зайцеве Донецької області два саморобні вибухові пристрої, один з яких не спрацював", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, вибухові пристрої були виготовленні за допомогою 3D-принтера, у кожному містилося до 500 грамів пластичної вибухової речовини. Уражаючими елементами були спеціально виготовлені "касети" зі сталевими кулями діаметром до 6 мм.

За інформацією пресслужби, за останній тиждень збройні формування Російської Федерації 5 разів застосовували БПЛА, грубо нехтуючи повідомлення в межах координаційного механізму від української сторони СЦКК. Наслідками застосування БПЛА стали обстріли позицій ЗСУ із забороненого Мінськими угодами озброєння.

Всі зазначені порушення зафіксовані та задокументовані українською стороною СЦКК, відповідні ноти направлені до СММ ОБСЄ та органів досудового розслідування України, заявили у пресслужбі.

Як повідомлялося, протягом минулої доби, 5 вересня, з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню, втрат серед українських військових не було.