ПОЛІТИКА

Літак президента Литви тимчасово не зміг приземлитися через дрон у Вільнюсі

03 вересня 2025, 12:41
Літак президента Литви тимчасово не зміг приземлитися через дрон у Вільнюсі
Фото: twitter.com/GitanasNauseda
Як уточнює LRT, дрон був помічений над районом Вільнюса Лепкальніс. Кому він належав, поки невідомо.

Літак з президентом Литви Гітанасом Науседою на борту деякий час не міг приземлитися в аеропорту Вільнюса, оскільки надійшла інформація про виявлення безпілотника.

Про це повідомив прес-секретар президента Томас Бержинськас, передає литовська телерадіокомпанія LRT.

"При наближенні до Вільнюського аеропорту надійшла інформація про виявлення безпілотника і про те, що посадка поки що небезпечна. Пілоти вжили всіх заходів безпеки і через деякий час здійснили посадку", — заявив Бержинськас.

Згідно з даними порталу Flightradar24, літак президента вилетів з Гельсінкі о 19:10 2 вересня, потім кружляв над центральною частиною Литви і о 21:17 приземлився у Вільнюсі, передає Delfi. Прямий рейс з Гельсінкі до Вільнюса триває приблизно півтори години.

Наприкінці липня поліція Литви повідомляла, що місцеві жителі помітили невпізнаний безпілотник, який перетнув повітряний простір Литви з боку білорусі. Через п'ять днів дрон знайшли на полігоні Гайжюнай, розташованому в Іонавському районі. Повідомлялося, що знайдений безпілотник схожий на дрон "Гербера", які російські війська використовують під час війни з Україною.

