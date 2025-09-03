Літак президента Литви тимчасово не зміг приземлитися через дрон у Вільнюсі

Як уточнює LRT, дрон був помічений над районом Вільнюса Лепкальніс. Кому він належав, поки невідомо.

Літак з президентом Литви Гітанасом Науседою на борту деякий час не міг приземлитися в аеропорту Вільнюса, оскільки надійшла інформація про виявлення безпілотника.

Про це повідомив прес-секретар президента Томас Бержинськас, передає литовська телерадіокомпанія LRT.

"При наближенні до Вільнюського аеропорту надійшла інформація про виявлення безпілотника і про те, що посадка поки що небезпечна. Пілоти вжили всіх заходів безпеки і через деякий час здійснили посадку", — заявив Бержинськас.

Згідно з даними порталу Flightradar24, літак президента вилетів з Гельсінкі о 19:10 2 вересня, потім кружляв над центральною частиною Литви і о 21:17 приземлився у Вільнюсі, передає Delfi. Прямий рейс з Гельсінкі до Вільнюса триває приблизно півтори години.

Як уточнює LRT, дрон був помічений над районом Вільнюса Лепкальніс. Кому він належав, поки невідомо.

Наприкінці липня поліція Литви повідомляла, що місцеві жителі помітили невпізнаний безпілотник, який перетнув повітряний простір Литви з боку білорусі. Через п'ять днів дрон знайшли на полігоні Гайжюнай, розташованому в Іонавському районі. Повідомлялося, що знайдений безпілотник схожий на дрон "Гербера", які російські війська використовують під час війни з Україною.