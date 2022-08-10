НОВИНИОбстрілами пошкоджено останню лінію зв‘язку cтанціїПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Окупанти повністю знеструмили ЗАЕС – Енергоатом
Фото: Getty Images
Про це повідомляє Енергоатом в Telegram.
"Сьогодні вночі о 00:59 через черговий обстріл російськими військами була пошкоджена і відімкнулась остання лінія зв‘язку з енергосистемою 750кВ ЗАЕС - Дніпровська. В результаті відбулось повне знеструмлення Запорізької АЕС. В автоматичному режимі увімкнулись дизель-генератори", - йдеться у повідлмленні.
В компанії наголосили, що "наявних запасів дизельного пального для їх роботи в такому режимі вистачить на 10 діб".
Як зазначає Енергоатом, потрібен ремонт і відновлення роботи ліній зв’язку ЗАЕС з енергосистемою. Уточнюється, що "плани щодо включення енергоблоків в умовах обстрілів і пошкодження всіх ліній є нереальними".
Нагадаємо: росіяни окупували ЗАЕС 4 березня 2022 року. Ситуація на атомній станції опинилася у центрі уваги з початку серпня, коли російські військові почали обстріли станції. росія відкинула заклики про демілітаризацію атомної станції, під приводом, що має "захищати її" від провокацій, та звинувачує в обстрілах Україну.
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