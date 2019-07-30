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Окупанти вирішили провести "перепис населення" в ОРДЛО

Серед питань - ставлення жителів до ватажків бойовиків і про те, хто винен у війні
У жовтні з ініціативи Кремля на окупованій проросійськими бойовиками частині Донбасу заплановано провести "перепис населення".
Окупанти вирішили провести "перепис населення" в ОРДЛО Фото: ДАН

Серед основних причин проведення "перепису" називають підозру, що ватажки терористів розкрадають виділені Кремлем кошти, повідомляє "Радіо Свобода".

"Судячи з усього, в Кремлі є великі побоювання, що гроші розкрадають, що цифри кількості населення, які їм подають з непідконтрольних територій, завищено. Тобто приходить сума, яка розрахована на "мертві душі", і ці гроші, які нібито для "мертвих душ", йдуть у кишені "чиновникам" окупаційної адміністрації. Це підготовка до можливих виборів, які передбачаються Мінським процесом. Кремль хоче чітко знати: скільки буде голосів людей, які зазнали протягом п'яти років масованої обробки пропагандою", - зазначає журналіст із Луганська Олександр Білокобильський.

Окрім віку, статі, роду діяльності та знання мов, російська влада також хоче дізнатися про ставлення до підтримуваних РФ угруповань "ЛНР" і "ДНР" і про те, хто винен у війні на Донбасі.

"Це - підготовка до можливих виборів, які передбачаються Мінським процесом. Кремль хоче чітко знати: скільки буде голосів людей, які зазнали протягом п'яти років масованої обробки пропагандою", - зазначає журналіст.

Нагадаємо, що перший віце-прем'єр міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів пропонує українцям альтернативу традиційного перепису населення.

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