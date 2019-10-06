У МЕРТ запропонували провести перепис населення через смартфони в 2020 році

"Після аналізу ефективності такого способу можна буде перейти до цифровізації та інших заходів"

Перший віце-прем'єр міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів пропонує українцям альтернативу традиційного перепису населення.

"Якщо ми живемо в еру смартфонів, тотальної цифровізації, хмарних технологій, big data і блокчейну, потрібно користуватися інноваційними можливостями. Тому і сам перепис формує звітні дані в знеособленому вигляді, а показники фіксуються "зі слів" громадян - без документального підтвердження. Взагалі, частина інформації вже міститься в низці реєстрів - від актів цивільного стану до реєстру виборців. Їх можна було б синхронізувати і не ходити "по домівках", - пояснив Кубів, повідомляє LB.ua.

Як приклад він навів досвід скандинавських країн (Данії, Фінляндії, Норвегії). "Щоправда, населення там не перевищує 6 млн осіб, а з дати формування реєстрів перепису населення на їх основі минуло в середньому 15-20 років", - уточнив він.

Кубів переконаний: якщо зібрати всі наявні електронні реєстри в один, це буде повна база персональних даних усіх громадян України.

"Включаючи інформацію про освіту, професію, дохід, а також дату народження/смерті, зміну сімейного стану, родинні зв'язки, наявність дітей, їхню кількість, стать і вік і багато іншого. Якийсь соціальний цифровий ID", - зазначив міністр.

Серед переваг він назвав можливість у режимі реального часу проводити всі зміни даних і параметрів - синхронізацію баз, отримання довідок про народження, шлюб, зміни місця реєстрації, медичних даних, пенсійних та інших соціальних виплат, сплати податків, отримання документів (наприклад, паспортів), голосування на виборах через смартфон і інші опції. "Слабким" місцем таких технологічних новацій Кубів назвав те, що "наш цифровий двійник потребує захисту - не тільки фізичного (кібербезпеки), але і в захисті кордонів особистості".

"Тому ми знайшли "золоту середину", яку будемо тестувати вже в грудні 2019 року", - нагадав Кубів.

Як альтернативу паперовій анкеті МЕРТ пропонує громадянам заповнити відповідні дані в електронному кабінеті домогосподарства, наприклад, через смартфон. Відзначають, що інформація буде захищена спеціальним шифруванням, щоб знеособити персональні дані під час передачі на центральний сервер.

"Ці дані також захищені і потраплятимуть на центральний сервер Держкомстату. В сумі вони дадуть нам відомості про соціологію та демографію регіону, фактичну кількість жителів і іншу інформацію без її персоналізації", - пояснив Кубів.

"Після аналізу ефективності такого способу можна буде провести не тільки Всеукраїнський перепис населення в 2020 році, але і перейти до наступного етапу - цифровізації інших подібних заходів - від електронних опитувань щодо важливих питань до виборів президента або Верховної Ради через смартфон", - додав він.

Нагадаємо, що команда новообраного президента Володимира Зеленського має намір у перші 100 днів провести "аудит держави", у тому числі перепис населення, щоб зрозуміти, в якому стані перебуває Україна.