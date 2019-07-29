Олег Шамшур може стати новим послом України в США, – ЗМІ Новим послом України в США може стати дипломат Олег Шамшур, який зараз очолює українське диппредставництво у Франції

Шамшур в ці дні якраз перебуває у Києві за інформацією "Європейської правди" в Офісі президента розглядають його кандидатуру.

Олег Шамшур. Фото: rbc.ua

Серед можливих кандидатів також називають посла України в Ізраїлі Геннадія Надоленка - він кадровий дипломат і працював у посольстві України в США. Проте сам він у коментарі журналісту назвав цю інформацію "чутками", інформують у "Європейська правда" із посиланням на ВВС News Україна. Шамшур - кадровий дипломат, він вже очолював посольство України в США у 2005-2010 роках. Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 19 липня звільнив ряд послів України. В Україну відкликаються: Сергій Пасько, посол в Йорданії, був призначений у липні 2010 року.

Юрій Дюдін, посол в Аргентині, Парагваї, Уругваї, Чилі, був призначений у вересні 2013 року.

Тетяна Іжевська, посол у Ватикані і при Мальтійському ордені, була призначена в березні 2007 року.

Валентин Шевальов, посол у Туркменістані, був призначений у липні 2010 року.

Борис Гуменюк, посол у Кіпрі, був призначений у лютому 2012 року.

Олексій Шовкопляс, посол у В'єтнамі й Камбоджі, був призначений у червні 2010 року.

Петро Литвин, посол у Вірменії, був призначений у червні 2018 року.

Валерій Александрук, посол у Нігерії, Гані, Беніні, Сьєрра-Леоне, був призначений у березні 2015 року.

Тарас Кузьмич, посол у ПАР, призначений у грудні 2018 року.

Ярослав Коваль, посол у Марокко, призначений у лютому 2011 року. Валерій Чалий, посол у США, Антигуа і Барбуда, Тринідаді й Тобаго, призначений у липні 2015 року. Читайте також: Представник президента в Кабміні заявив, що коаліція вже є і вона забере всі міністерські крісла

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