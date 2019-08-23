Олена Зеркаль: Збереження санкцій проти Росії малоймовірне
"Не варто розраховувати на те, що все буде легко. На мій погляд, малоймовірно, що ми зможемо тримати санкції та ізоляцію Росії далі", - заявила дипломатка в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".
"Справді, вони не принесли всього того, що могли принести, але сказати, що вони зовсім неефективні не можна... Принаймні, не було протягом цих п’яти років таких подій як Дебальцеве, як Іловайськ... Звичайно, ми б хотіли, щоб було більше тиску, і не просто була зупинка гарячої фази, а щоб це було і вирішення питання по суті", - сказала Олена Зеркаль.
Нагадаємо, що згідно з даними МВФ, санкції нанесли російській економіці втричі менше шкоди, ніж падіння цін на нафту. Втрати російської економіки від запроваджених Заходом санкцій призвели до зниження економічного зростання країни на 0,2 відсоткових пункти щороку. Втрати від низьких цін на нафту склали 0,65 відсоткових пункти.
Водночас, незважаючи на діючі санкції ЄС щодо Росії, показники експорту Німеччини в РФ зросли. У 2018 році німецькі компанії продали в Росію товарів на загальну суму 25,9 млрд євро - більш ніж на 130 млн євро вище, ніж роком раніше.
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