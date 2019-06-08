Санкції нанесли російській економіці втричі менше шкоди, ніж падіння цін на нафту, - МВФ
Таким чином, економіка РФ найбільше втрат зазнає саме від низьких цін на нафту. Окрім санкцій, на неї також впливають жорстка бюджетна політика, а також грошово-кредитна політика. В сумі всі ці фактори призвели до щорічних втрат економікою Росії близько 1,2 відсоткових пункти економічного зростання у 2014-2018 роках, повідомляє "Громадське".
Так, щорічне зростання російської економіки у 2014-2018 роках складало 0,5%. Якби не санкції та низькі ціни на нафту воно б складало 1,7%. За чотири роки російська економіка могла б зрости на майже 6%, однак зросла лише на 2,5% через рекордне падіння світових цін на нафту та застосування західних санкцій.
Нагадаємо, що з серпня Україна також вводить спецмита на ввезення товарів з Росії.
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