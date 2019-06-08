Санкції нанесли російській економіці втричі менше шкоди, ніж падіння цін на нафту, - МВФ

Втрати російської економіки від запроваджених Заходом санкцій призвели до зниження економічного зростання країни на 0,2 відсоткових пункти щороку. Втрати від низьких цін на нафту склали 0,65 відсоткових пункти.

Таким чином, економіка РФ найбільше втрат зазнає саме від низьких цін на нафту. Окрім санкцій, на неї також впливають жорстка бюджетна політика, а також грошово-кредитна політика. В сумі всі ці фактори призвели до щорічних втрат економікою Росії близько 1,2 відсоткових пункти економічного зростання у 2014-2018 роках, повідомляє "Громадське".

Так, щорічне зростання російської економіки у 2014-2018 роках складало 0,5%. Якби не санкції та низькі ціни на нафту воно б складало 1,7%. За чотири роки російська економіка могла б зрости на майже 6%, однак зросла лише на 2,5% через рекордне падіння світових цін на нафту та застосування західних санкцій.

Нагадаємо, що з серпня Україна також вводить спецмита на ввезення товарів з Росії.