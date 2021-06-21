Олімпіада в Токіо: стало відомо, скільки вболівальників пустять на стадіони Ліміт глядачів на Олімпійських іграх встановлений на рівні 50 відсотків місткості арени

Під час Олімпійських ігор-2020 в Токіо організатори змагань допустять на спортивні об'єкти не більше 10 тисяч глядачів.

НОК України

Організатори Олімпіади оголосили, що японська публіка матиме змогу відвідати змагання, однак рішення можуть переглянути в разі погіршення епідеміологічної ситуації, повідомляє "Укрінформ" з посиланням на офіційний сайт Ігор. "Ліміт глядачів на Олімпійських іграх встановлений на рівні 50 відсотків місткості арени, але не більше 10 тисяч чоловік з урахуванням урядових обмежень на проведення масових заходів", - зазначається у повідомленні. Японія готується послабити дію надзвичайного стану, яке ввели в окремих регіонах країни через важку ситуацію із коронавірусною інфекцією. Нагадаємо, що партнер токійської Олімпіади закликав японського прем'єра скасувати ігри

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