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Олімпіада в Токіо: стало відомо, скільки вболівальників пустять на стадіони

Ліміт глядачів на Олімпійських іграх встановлений на рівні 50 відсотків місткості арени
Під час Олімпійських ігор-2020 в Токіо організатори змагань допустять на спортивні об'єкти не більше 10 тисяч глядачів.
Олімпіада в Токіо: стало відомо, скільки вболівальників пустять на стадіони НОК України

Організатори Олімпіади оголосили, що японська публіка матиме змогу відвідати змагання, однак рішення можуть переглянути в разі погіршення епідеміологічної ситуації, повідомляє "Укрінформ" з посиланням на офіційний сайт Ігор.

"Ліміт глядачів на Олімпійських іграх встановлений на рівні 50 відсотків місткості арени, але не більше 10 тисяч чоловік з урахуванням урядових обмежень на проведення масових заходів", - зазначається у повідомленні.

Японія готується послабити дію надзвичайного стану, яке ввели в окремих регіонах країни через важку ситуацію із коронавірусною інфекцією.

Нагадаємо, що партнер токійської Олімпіади закликав японського прем'єра скасувати ігри

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21 06 2021 14:57
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