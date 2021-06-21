СПОРТ НОВИНИПід час Олімпійських ігор-2020 в Токіо організатори змагань допустять на спортивні об'єкти не більше 10 тисяч глядачів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Олімпіада в Токіо: стало відомо, скільки вболівальників пустять на стадіони
Ліміт глядачів на Олімпійських іграх встановлений на рівні 50 відсотків місткості арени
НОК України
Організатори Олімпіади оголосили, що японська публіка матиме змогу відвідати змагання, однак рішення можуть переглянути в разі погіршення епідеміологічної ситуації, повідомляє "Укрінформ" з посиланням на офіційний сайт Ігор.
"Ліміт глядачів на Олімпійських іграх встановлений на рівні 50 відсотків місткості арени, але не більше 10 тисяч чоловік з урахуванням урядових обмежень на проведення масових заходів", - зазначається у повідомленні.
Японія готується послабити дію надзвичайного стану, яке ввели в окремих регіонах країни через важку ситуацію із коронавірусною інфекцією.
Нагадаємо, що партнер токійської Олімпіади закликав японського прем'єра скасувати ігри
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