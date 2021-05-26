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Партнер токійської Олімпіади закликав японського прем'єра скасувати ігри

Занепокоєння у зв'язку з планами проведення Олімпійських ігор у Токіо пов'язані з погіршенням епідеміологічної ситуації в країні
Ініціатор кампанії "Зупинити Олімпіаду в Токіо" Кендзі Уцуномія заявив на прес-конференції, що Олімпійські ігри, які в 2020 році вже були перенесені на рік, можуть бути проведені тільки тоді, коли Японія зможе без будь-яких застережень прийняти гостей і спортсменів.
Партнер токійської Олімпіади закликав японського прем Фото: з вільних джерел

Японська газета Asahi Shimbun - офіційний партнер Олімпійських ігор 2020 року в Токіо - закликала уряд Японії скасувати ігри у зв'язку з поширенням в країні коронавірусної інфекції, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Ми просимо прем'єр-міністра (Йосіхіде - ІФ) Сугу спокійно і об'єктивно оцінити ситуацію і ухвалити рішення про скасування заходу цього літа", - йдеться в редакційній статті газети.

Вона посилається на ризики для громадської безпеки і навантаження на медичну систему в умовах пандемії COVID-19.

Раніше керівникам національних Олімпійського і Паралімпійського комітетів, Міжнародному олімпійському комітету та Міжнародному паралімпійському комітету, а також уряду Японії і губернатору японської столиці Юріко Коїке подали петицію про скасування Олімпіади із зібраними за дев'ять днів понад 350 тис. підписів.

Ініціатор кампанії "Зупинити Олімпіаду в Токіо" Кендзі Уцуномія заявив на прес-конференції, що Олімпійські ігри, які в 2020 році вже були перенесені на рік, можуть бути проведені тільки тоді, коли Японія зможе без будь-яких застережень прийняти гостей і спортсменів.

"Ми зараз перебуваємо не в такій ситуації, тому Ігри повинні бути скасовані", - сказав він.

Результати проведеного раніше виданням Yomiuri Shimbun опитування громадської думки свідчили, що майже 60% жителів Японії висловлюються за скасування або перенесення Олімпійських ігор у Токіо на тлі поширення в світі коронавірусної інфекції.

Занепокоєння у зв'язку з планами проведення Олімпійських ігор у Токіо пов'язані з погіршенням епідеміологічної ситуації в країні, де у все більшій кількості районів оголошується надзвичайний стан.

Водночас, як заявив віце-президент Міжнародного олімпійського комітету Джон Коутс, Олімпійські ігри цього літа відбудуться, навіть якщо Токіо залишиться в стані надзвичайного стану.

"Ігри будуть проведені, навіть якщо під час турніру в Токіо діятиме режим НС. Зараз в Японії успішно пройшли тестові турніри в п'яти видах спорту, тоді як у країні діяв режим НС, тому сумнівів немає, що Ігри будуть проведені навіть у такому випадку", - сказав Коутс.

Нагадаємо, що переважна більшість жителів Японії вважають, що літню Олімпіада в Токіо слід або скасувати, або перенести на більш пізній термін через пандемію COVID-19.

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26 05 2021 10:01
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