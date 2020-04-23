Олімпійські ігри-2020 у Токіо не можна перенести більше, ніж на один рік

Однак раніше деякі експерти також висловлювали сумніви в можливості провести Олімпійські ігри в 2021 році - до отримання вакцини від коронавірусу. Зокрема, фахівець з інфекційних хвороб з лікарні Університету Кобе Кентаро Івата заявляв, що Олімпійські ігри навряд чи вдасться провести й у 2021 році через незрозумілі перспективи в боротьбі з пандемією коронавірусу.

Олімпійські ігри 2020 року в Токіо, початок яких через коронавірус раніше перенесли на 23 липня 2021 року, неможливо відкласти на ще довший термін, заявив глава організаційного комітету токійських Ігор Морі Йосіро.

"Якщо подумати про спортсменів, про питання, пов'язані з організацією Ігор, то технічно складно відкласти їх (Ігри - ІФ) на два роки", - наводять його слова японські ЗМІ в четвер.

Він пояснив, що раніше запитував у прем'єр-міністра Японії Сіндзо Абе про можливість відкласти Олімпійські ігри на два роки, проте прем'єр вважає перенесення на один рік достатнім.

Раніше повідомлялося, що Міжнародний олімпійський комітет і Міжнародний параолімпійський комітети погодили нові дати проведення Ігор у 2021 році. Олімпіада відбудеться з 23 липня по 8 серпня 2021 року, а Параолімпіада - з 24 серпня по 5 вересня.

Однак раніше деякі експерти також висловлювали сумніви в можливості провести Олімпійські ігри в 2021 році - до отримання вакцини від коронавірусу. Зокрема, фахівець з інфекційних хвороб з лікарні Університету Кобе Кентаро Івата заявляв, що Олімпійські ігри навряд чи вдасться провести й у 2021 році через незрозумілі перспективи в боротьбі з пандемією коронавірусу.

Крім цього, спостерігачі припускали, що перенесення Ігор спричинить значні додаткові витрати. Проте генсек кабміну Японії Йосіхіде Суга зазначав, що Токіо не давав згоди на додаткові витрати, пов'язані з перенесенням токійських Олімпійських ігор на наступний рік. Такий коментар пролунав після того, як японське агентство "Кіодо Цусін" повідомляло, ніби Абе погодився, що витрати, пов'язані з перенесенням Олімпійських ігор, японська сторона бере на себе.

Нагадаємо, що в Японії не дають ніяких гарантій, що Олімпіада відбудеться в 2021 році