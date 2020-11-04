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В Японії не дають ніяких гарантій, що Олімпіада відбудеться в 2021 році

Муто сказав, що ще рано озвучувати цифри фінансових втрат через перенесення Ігор
Все залежить від того, коли медики візьмуть під контроль над ситуацію з коронавірусом.
В Японії не дають ніяких гарантій, що Олімпіада відбудеться в 2021 році Фото: tokyo2020.org

Голова організаційного комітету Олімпійських ігор-2020 в Токіо Тоширо Муто визнав, що немає ніяких гарантій, що літня Олімпіада відбудеться в 2021 році через глобальну пандемію коронавірусу COVID-19, повідомляє видання The Guardian, зазначає "Укрінформ".

"Я не думаю, що хтось зможе сказати, чи можливо взяти ситуацію під контроль до липня наступного року. Ми не в змозі дати вам чітку відповідь.

Замість того, щоб думати про альтернативні плани, ми повинні докласти всіх зусиль. Людство повинно об'єднати всі свої технології і мудрість, щоб зуміти розробити методи лікування, ліки і вакцини", - розповів Муто.

Муто сказав, що ще рано озвучувати цифри фінансових втрат через перенесення Ігор. За оцінками японських ЗМІ, втрати коливаються в межах 2-6 ​​млрд доларів. Муто також повідомив, що організатори Олімпійських ігор в Токіо отримали страхові поліси через затримку.

Нагадаємо, що Олімпіада в Токіо пройде 2021 року з 23 липня по 8 серпня

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11 04 2020 11:36
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