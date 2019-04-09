ООН опублікувала доповідь про порушення прав людини в Криму
Текст доповіді, який буде представлено 23 вересня на 74-й сесії ООН, опубліковано на офіційному сайті організації, повідомляє "Укрінформ".
У висновках і рекомендаціях доповіді ООН про становище справ із правами людини в Криму говориться, що за звітний період організації "не вдалося знайти взаємоприйнятної формули для забезпечення доступу Управління Верховного комісара ООН з прав людини у Криму".
Також у доповіді міститься заклик до Росії виконати всі свої зобов'язання щодо дотримання прав людини відповідно до міжнародних гуманітарних прав.
"Не менш важливо забезпечити ефективне розслідування всіх тверджень про жорстоке поводження, тортури, і насильницькі зникнення в Криму, а також забезпечити, щоб права на свободу висловлення поглядів, мирних зібрань, асоціації, думки, совісті та релігії могли здійснюватися будь-якою особою або групою осіб у Криму без будь-якої дискримінації за будь-яких підстав. Владі Російської Федерації пропонується поважати право на мирні зібрання і зняти обмеження, запроваджені щодо кримськотатарської громади, включаючи заборону на діяльність Меджлісу, з метою збереження її представницьких інститутів. Окрім того, владі Російської Федерації необхідно забезпечити доступність освіти українською мовою", - йдеться у висновках і рекомендаціях доповіді ООН.
Нагадаємо, що Росія очолила на місяць Раду безпеки ООН.
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