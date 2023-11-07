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ООН закликає виділити Україні $435 млн

07 листопада 2023, 18:02
ООН закликає виділити Україні $435 млн
Фото: Укрінформ
Організація об'єднаних націй просить виділити для України 435 млн на гуманітарну допомогу для проходження зимового періоду.

Про це йдеться на сайті Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

"У зв’язку з корегуванням Плану реагування на гуманітарні виклики ООН просить партнерів виділити для України допомогу у розмірі 435 мільйонів доларів", - написали в міністерстві. 

Кошти дадуть змогу забезпечити протягом зимового періоду гуманітарною допомогою понад 1,7 млн людей по всій Україні до березня наступного року.

Відповідний План реагування на гуманітарні виклики реалізується в межах підтримки зусиль Уряду України і на національних, регіональних та місцевих органів влади. 

Пізніше він буде доповнений регулярною програмою, яка покликана задовольнити потреби 11 мільйонів українців.

В межах заходів реагування на 2023-2024 роки підтримка надаватиметься перш за все громадам, де велися або ведуться активні бойові дії: в Донецькій, Дніпропетровській, Харківській, Херсонській, Луганській, Миколаївській, Сумській і Запорізькій областях.

Нещодавно в ООН заявили, що щ початку повномасштабної війни росії проти України було вбито понад 9900 мирних українців на підконтрольних Києву територіях. 

 

ООНУкраїна

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