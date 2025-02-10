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ПОЛІТИКА

ООН засудила план Трампа щодо Гази як етнічну чистку

10 лютого 2025, 11:46
ООН засудила план Трампа щодо Гази як етнічну чистку
Фото: Укрінформ
Організація засудила заяву Трампа щодо встановлення контролю над анклавом.

План президента США Дональда Трампа з виселення палестинців з Гази є незаконним згідно з міжнародним правом і "прирівнюється до етнічних чисток".

Про це заявила в інтерв'ю Politico головний слідчий ООН з прав людини в Палестині.

"Трамп абсолютно не знайомий з міжнародним правом і правом окупації. Насильницьке переміщення окупованої групи є міжнародним злочином і прирівнюється до етнічної чистки. За законом немає жодного способу, яким Трамп міг би здійснити погрозу виселити палестинців з їхньої землі", — повідомила Наві Піллей, голова Комісії ООН з розслідування подій на окупованій палестинській території.

Піллей, колишня суддя Міжнародного кримінального суду (МКС) і спеціального суду, який розглядав справу про геноцид в Руанді, також засудила санкції Трампа щодо МКС, який видав ордер на арешт Нетаньягу за воєнні злочини.

"Міжнародне право застосовується однаково, без подвійних стандартів для друзів держави", — сказала Піллей.

ООНДональд ТрампСектор ГазиПалестинці

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