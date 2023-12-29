ООН засудила удари росії по Україні

російська армія здійснила наймасованіший ракетний удар по Україні.

Верховний комісар ООН з прав людини Волкер Турк засудив смертоносну хвилю російських ударів по Україні й закликав москву "негайно" припинити атаки.

Про це повідомляє The Guardian.

"Я шокований ще однією повномасштабною серією скоординованих ракетних і безпілотних атак, здійснених російською федерацією по всій Україні цієї ночі, - сказав Турк.

Він зауважив, що міжнародне гуманітарне право чітко забороняє атаки, навмисно спрямовані на цивільні об'єкти.

"Я знову закликаю російську федерацію негайно припинити свої напади на Україну і суворо дотримуватися всіх норм міжнародного права, що стосуються ведення бойових дій", - додав верховний комісар ООН.

Раніше повідомлялось, що ЄС засуджує жорстоку російську ракетну атаку на Україну та обіцяє підтримку

російська армія здійснила наймасованіший ракетний удар по Україні. Під ударом опинилися Київ, Львів, Харків, Запоріжжя, Дніпро, Одеса, відомо про багато постраждалих, є загиблі, цілями ворога стала соціальна й критична інфраструктура.