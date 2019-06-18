ООС: п'ять обстрілів, ймовірні втрати серед бойовиків

В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід" противник здійснив один обстріл позицій Об'єднаних сил, з них:

поблизу населеного пункту Авдіївка, з напрямку Спартак – з мінометів калібру 82 мм.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Північ" противник здійснив чотири обстріли позицій Об'єднаних сил:

в районі населений пункт Луганське, з напрямку Логвинове – з автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів;

поблизу Троїцького, з напрямку Калинове – з міномету калібру 82 мм;

двічі Новолеганське, з напрямку Доломітне – з автоматичних гранатометів, йдеться на Facebook сторінці ООС.

Внаслідок ворожих обстрілів втрат серед українських військовослужбовців немає. На обстріли з боку збройних формувань Російської Федерації наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати противника уточнюються.

17 червня збройні формування Російської Федерації 34 рази порушили режим припинення вогню. З них дев'ять разів – із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 та 82 мм. Противник також обстрілював наших захисників з озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Факти порушень режиму тиші зафіксовано поблизу населених пунктів Широкине, Лебединське, Талаківка, Пищевик, Водяне, Павлопіль, Новоселівка друга, Авдіївка, Піск, Мар'їнка, Опитне, Південне, Кримське, Попасна, Луганське, Шуми, Новотошківське, Новоолександрівка, Золоте-4.

17 червня представники Національної поліції України та Національної гвардії України зі складу Об'єднаних сил розкрили 4 крадіжки, 1 грабіж, 1 умисне вбивство, 3 факти незаконного поводження з наркотичними речовинами. За підозрою в участі у складі збройних формувань Російської Федерації затримано та передано до правоохоронних органів 3 особи. Виявлено 50 адміністративних правопорушень.

Нагадаємо, раніше штаб Операції об'єднаних сил на Донбасі спростував повідомлення про те, що Добровольчий український корпус і Збройні сили нібито зайшли в Донецьк.

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