ООС: Окупанти били з мінометів, артилерії і БМП, втрат немає

З них 12 разів – із застосуванням заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 та 82 мм.

"Противник відкривав вогонь по наших захисниках з гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", – підкреслили у зведенні прес-центру Об'єднаних сил станом на 7:00 1 липня..

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики 19 разів обстріляли позиції ОС: поблизу Мар'їнки, Лебединського, Широкиного, Авдіївки, Пісок, Новотроїцького, Водяного Верхньоторецького; у районі Опитного, Троїцького; околиці Павлополя, Красногорівки.



У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" українські позиції були обстріляні 4 рази: поблизу Луганського, біля Новолуганського, у районі Новотошківського.

За даними розвідки, 30 червня одного окупанта знищено, ще одного – поранено.

Від початку поточної доби ворог два рази обстріляв позиції Об'єднаних сил. У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворог здійснив два обстріли позицій українських захисників: поблизу населеного пункту Новоолександрівка – з мінометів калібру 120 мм; у районі населеного пункту Новолуганське – з мінометів калібру 82 мм", – йдеться у звіті.

Нагадаємо, керівник Станично-Луганської адміністрації заявив, що попри відведення українських військ терористичні формування наразі не виконують домовленості і утримують військових на своєму блокпосту біля Станиці Луганської.

Читайте також: У ОБСЄ підтвердили розведення сил в Станиці Луганській