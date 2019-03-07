ООС: Бойовики 13 разів порушили режим "тиші", є поранений

Минулої доби бойовики 13 разів порушили режим припинення вогню, з них 8 разів - із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 82 мм. один український військовий отримав бойове травмування

За даними розвідки, 2 липня одного окупанта знищено та двох поранено.

"Противник відкривав вогонь по наших захисниках з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів", - йдеться у зведенні прес-центру Об'єднних сил станом на 7:00 3 липня.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики 7 разів обстріляли позиції ОС: поблизу Лебединського, Мар'їнки, у районі Красногорівки та околиці Широкиного.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" українські позиції були обстріляні 6 разів: поблизу Новолуганського та Болотного.

"Від початку поточної доби ворожих обстрілів позиції Об'єднаних сил не зафіксовано. Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню", - йдеться у звіті.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський каже, що на відновлення Донбасу потрібно понад десять мільярдів євро і запрошує іноземних інвесторів на форум в Маріуполі.

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