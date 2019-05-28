ООС: Бойовики били з мінометів і гранатометів, без втрат

"Ворог також обстрілював наших захисників з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї"

Минулої доби бойовики 4 рази порушили режим припинення вогню, з них двічі - із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 82 мм. Втрат серед українських військових немає.

"Ворог також обстрілював наших захисників з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - повідомляє прес-центр Об'єднаних сил.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід" бойовики з мінометів калібру 82 мм та автоматичних станкових гранатометів обстріляв позиції ОС поблизу населеного пункту Березове.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Північ" окупанти тричі обстріляли українські позиції: поблизу н.п. Миколаївка Друга - з мінометів калібру 82 мм, станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Біля населеного пункту Південне - з гранатометів різних систем та стрілецької зброї; поблизу населеного пункту Майорськ - з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

За даними розвідки Об'єднаних сил, 27 травня чотирьох окупантів було поранено.

"Від початку поточної доби ворог один раз з мінометів калібру 120 мм обстріляв наші позиції поблизу міста Мар'їнка в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід". Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає. На обстріл противника наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати ворога уточнюються", - йдеться у звіті.

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Нагадаємо, протягом 26 травня збройні формування Російської Федерації шість разів порушили режим припинення вогню, з них один раз – із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 82 мм.