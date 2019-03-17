ООС: Бойовики били з мінометів і гранатометів, є загиблий

За минулу добу російські окупаційні війська двічі відкривали вогонь з мінометів по позиціях Збройних сил України поблизу Хутора Вільний

Минулої доби бойовики двічі порушили режим припинення вогню. 1 військовослужбовець ОС загинув, ще 1 - отримав поранення. Українські військові знищили безпілотний літальний апарат окупантів.

Підкреслюється, що минулої доби бойовики двічі застосували заборонені Мінськими домовленостями міномети калібру 82 мм, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

"Обстріли було здійснено у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" у районі населеного пункту Хутір Вільний", - йдеться у зведенні прес-центру Об'єднаних сил станом на 7:00 17 березня.

За даними розвідки, 16 березня 2 окупантів було ліквідовано та 2 поранено. Також знищено безпілотний літальний апарат бойовиків.

"Від початку поточної доби обстрілів позицій наших військ не зафіксовано.

Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню", - йдеться у звіті.

7 березня на засіданні ТКГ домовились про режим тиші на Донбасі з опівночі 8 березня.

Проте попри домовленості, 8 березня бойовики один раз відкривали вогонь.

Нагадаємо, що упродовж 15 березня бойовики шість разів порушили режим припинення вогню на Донбасі.