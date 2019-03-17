ООС: Бойовики били з мінометів і гранатометів, є загиблий
Підкреслюється, що минулої доби бойовики двічі застосували заборонені Мінськими домовленостями міномети калібру 82 мм, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.
"Обстріли було здійснено у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" у районі населеного пункту Хутір Вільний", - йдеться у зведенні прес-центру Об'єднаних сил станом на 7:00 17 березня.
За даними розвідки, 16 березня 2 окупантів було ліквідовано та 2 поранено. Також знищено безпілотний літальний апарат бойовиків.
"Від початку поточної доби обстрілів позицій наших військ не зафіксовано.
Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню", - йдеться у звіті.
7 березня на засіданні ТКГ домовились про режим тиші на Донбасі з опівночі 8 березня.
Проте попри домовленості, 8 березня бойовики один раз відкривали вогонь.
Нагадаємо, що упродовж 15 березня бойовики шість разів порушили режим припинення вогню на Донбасі.
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