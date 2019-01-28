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ООС: бойовики чотири рази обстріляли позиції військ ЗСУ

Унаслідок злочинних обстрілів жоден український військовослужбовець не постраждав
Протягом поточної доби, у період з 00.00 до 18.00, бойовики на Донбасі чотири рази обстріляли позиції військ ЗСУ.
ООС: бойовики чотири рази обстріляли позиції військ ЗСУ Фото: ООС

"В смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Північ" російські найманці обстріляли позиції українських військових поблизу селища Кримське з гранатометів різних систем та стрілецької зброї та з автоматичних гранатометів поблизу населеного пункту Травневе.

Також позиції наших захисників поблизу селища Новотошківське були обстріляні російсько-окупаційними військами з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - інформує прес-центр штабу ООС.

"Також в смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Схід" злочинці обстріляли з гранатометів та великокаліберних кулеметів позиції українських захисників в районі населеного пункту Широкине", - йдеться у повідомленні.

Унаслідок злочинних обстрілів російсько-окупаційних військ жоден військовослужбовець Об'єднаних сил не постраждав.

Підрозділи, що обороняються, подавляли ворожий вогонь застосуванням чергових вогневих засобів.

Нагадаємо, що минулої доби бойовики один раз порушили режим припинення вогню, жоден військовослужбовець ОС не постраждав.

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28 01 2019 18:38
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