ООС: бойовики один раз порушили режим "тиші", втрат серед військових ЗСУ немає Доба в зоні бойових дій минула спокійно

Минулої доби бойовики один раз порушили режим припинення вогню, жоден військовослужбовець ОС не постраждав. Від початку поточної доби окупанти вогонь не відкривали.

У смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Північ" бойовики обстріляли позиції ОС з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї поблизу селища Новотошківське. "Підрозділи Об'єднаних сил у відповідь на провокації противника застосовували чергові вогневі засоби. Наші захисники продовжують контролювати противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню", - йдеться у зведенні прес-центру Об'єднаних сил станом на 7:00 28 січня. За дними розвідки, 27 січня двх окупантів було знищено, троє отримали поранення. Протягом поточної доби бойовики вогонь не відкривали. Нагадаємо, на окупованій російськими найманцями території Донеччини дрони СММ ОБСЄ зафіксували гаубиці, танки і протитанкову гармату, а поблизу Луганська - 22 системи реактивного залпового вогню "Град".

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