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ООС: Бойовики стріляли з мінометів, кулеметів та стрілецької зброї, цього дня без втрат

Від початку доби ворог чотири рази порушив режим припинення вогню, без втрат
Збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції наших підрозділів із застосуванням забороненої Мінськими угодами зброї – мінометів калібру 120 та 82 мм, а також із гранатометів різних систем, протитанкових ракетних комплексів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
ООС: Бойовики стріляли з мінометів, кулеметів та стрілецької зброї, цього дня без втрат Фото: unian.net

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД" противник здійснив три обстріли позицій Об'єднаних сил:

поблизу ОПИТНОГО з напрямку ВЕСЕЛОГО – з мінометів калібру 120 та 82 мм;
поряд НОВОТРОЇЦЬКОГО з напрямку ДОКУЧАЄВСЬКА – з гранатометів різних систем, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;
околиці ВЕРХНЬОТОРЕЦЬКОГО з напрямку МИХАЙЛІВКИ – зі станкового протитанкового гранатомету, протитанкового ракетного комплексу та великокаліберного кулемету, йдеться у повідомленні ООС.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ" противник здійснив один обстріл позицій Об'єднаних сил:
неподалік КРИМСЬКОГО з напрямку СЛОВ'ЯНОСЕРБСЬКА – з міномету калібру 82 мм, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї.

Внаслідок ворожих обстрілів втрат з нашої сторони не зафіксовано. На обстріли з боку збройних формувань Російської Федерації наші підрозділи дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються.
15 липня збройні формування Російської Федерації 17 разів порушили режим припинення вогню. З них 6 разів – із застосуванням забороненої Мінськими угодами зброї – мінометів калібру 120 та 82 мм. Також, противник відкривав вогонь по наших захисниках з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Факти турбуючого вогню противника зафіксовано поблизу населених пунктів Водяне, Широкине, Авдіївка, Лебединське, Павлопіль, Красногорівка, Луганське, Новоолександрівка, Попасна та Кримське.

15 липня в районі проведення ООС представниками Національної поліції України та Національної гвардії України зі складу Об'єднаних сил розкрито 2 факти тяжкого тілесного ушкодження, 5 крадіжок, 1 шахрайство, 2 факти незаконного обігу зброї та 19 фактів незаконного поводження з наркотичними речовинами. За підозрою в участі у складі збройних формувань Російської Федерації затримано та передано до правоохоронних органів 1 особу. Виявлено 28 адміністративних правопорушень. 

Нагадаємо, Україна вимагатиме від Росії компенсації за зруйноване приватне житло на Донбасі.

Кошти на компенсацію за зруйноване житло на Донбасі будуть включені в консолідовану претензію України до Російської Федерації про відшкодування.

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16 07 2019 19:49
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