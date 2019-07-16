ООС: Бойовики стріляли з мінометів, кулеметів та стрілецької зброї, цього дня без втрат
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД" противник здійснив три обстріли позицій Об'єднаних сил:
поблизу ОПИТНОГО з напрямку ВЕСЕЛОГО – з мінометів калібру 120 та 82 мм;
поряд НОВОТРОЇЦЬКОГО з напрямку ДОКУЧАЄВСЬКА – з гранатометів різних систем, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;
околиці ВЕРХНЬОТОРЕЦЬКОГО з напрямку МИХАЙЛІВКИ – зі станкового протитанкового гранатомету, протитанкового ракетного комплексу та великокаліберного кулемету, йдеться у повідомленні ООС.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ" противник здійснив один обстріл позицій Об'єднаних сил:
неподалік КРИМСЬКОГО з напрямку СЛОВ'ЯНОСЕРБСЬКА – з міномету калібру 82 мм, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї.
Внаслідок ворожих обстрілів втрат з нашої сторони не зафіксовано. На обстріли з боку збройних формувань Російської Федерації наші підрозділи дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються.
15 липня збройні формування Російської Федерації 17 разів порушили режим припинення вогню. З них 6 разів – із застосуванням забороненої Мінськими угодами зброї – мінометів калібру 120 та 82 мм. Також, противник відкривав вогонь по наших захисниках з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Факти турбуючого вогню противника зафіксовано поблизу населених пунктів Водяне, Широкине, Авдіївка, Лебединське, Павлопіль, Красногорівка, Луганське, Новоолександрівка, Попасна та Кримське.
15 липня в районі проведення ООС представниками Національної поліції України та Національної гвардії України зі складу Об'єднаних сил розкрито 2 факти тяжкого тілесного ушкодження, 5 крадіжок, 1 шахрайство, 2 факти незаконного обігу зброї та 19 фактів незаконного поводження з наркотичними речовинами. За підозрою в участі у складі збройних формувань Російської Федерації затримано та передано до правоохоронних органів 1 особу. Виявлено 28 адміністративних правопорушень.
Нагадаємо, Україна вимагатиме від Росії компенсації за зруйноване приватне житло на Донбасі.
Кошти на компенсацію за зруйноване житло на Донбасі будуть включені в консолідовану претензію України до Російської Федерації про відшкодування.
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