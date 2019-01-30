ООС: бойовики тричі відкривали вогонь Жоден військовослужбовець Об'єднаних не постраждав

Протягом поточної доби, у період з 00.00 до 18.00, бойовики три рази обстріляли позиції військ ЗСУ на Донбасі, в тому числі один раз із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Фото: ООС

"В смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Північ" найманці обстріляли позиції українських військових поблизу селища КРЯКІВКА з мінометів калібру 82 мм. та з автоматичних гранатометів та стрілецької зброї поблизу ХУТОРА ВІЛЬНИЙ", - інформує прес-центр штабу ООС. "Також в смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Схід" злочинці обстріляли позиції наших захисників з гранатометів в районі населеного пункту ПАВЛОПІЛЬ", - йдеться у повідомленні. Внаслідок злочинних обстрілів російсько-окупаційних військ жоден військовослужбовець Об'єднаних не постраждав. Підрозділи, що обороняються, подавляли ворожий вогонь застосуванням чергових вогневих засобів. Ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем українських військових. Нагадаємо, що минулої доби бойовики вісім разів порушили режим припинення вогню, тричі застосувавши заборонене Мінськими угодами озброєння.

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