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ООС: бойовики тричі відкривали вогонь

Жоден військовослужбовець Об'єднаних не постраждав
Протягом поточної доби, у період з 00.00 до 18.00, бойовики три рази обстріляли позиції військ ЗСУ на Донбасі, в тому числі один раз із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
ООС: бойовики тричі відкривали вогонь Фото: ООС

"В смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Північ" найманці обстріляли позиції українських військових поблизу селища КРЯКІВКА з мінометів калібру 82 мм. та з автоматичних гранатометів та стрілецької зброї поблизу ХУТОРА ВІЛЬНИЙ", - інформує прес-центр штабу ООС.

"Також в смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Схід" злочинці обстріляли позиції наших захисників з гранатометів в районі населеного пункту ПАВЛОПІЛЬ", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок злочинних обстрілів російсько-окупаційних військ жоден військовослужбовець Об'єднаних не постраждав.

Підрозділи, що обороняються, подавляли ворожий вогонь застосуванням чергових вогневих засобів.

Ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем українських військових.

Нагадаємо, що минулої доби бойовики вісім разів порушили режим припинення вогню, тричі застосувавши заборонене Мінськими угодами озброєння.

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30 01 2019 18:32
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