CУСПІЛЬСТВО НОВИНИБойовики чотири рази обстріляли позиції підрозділів операції Об'єднаних сил станом на 18:00 четверга, втрат серед українських військовослужбовців немає.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Доба в ООС пройшла без втрат серед українських військових
Зафіксовано чотири обстріли, в тому числі два - з важких мінометів
Фото: ООС
Протягом дня бойовики двічі застосували заборонене озброєння: з мінометів калібру 120 і 82 мм були обстріляні позиції української армії поблизу Троїцького, повідомив прес-центр ООС.
З автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів бойовики обстріляли позиції українських військ біля Водяного і Кримського.
Втрати противника уточнюються.
Нагадаємо, що спецпредставник діючого голови ОБСЄ в Україні та у Тристоронній контактній групі у Мінську Мартін Сайдік заявив, що існує новий план мирного врегулювання конфлікту на Донбасі, який повинен замінити Мінські домовленості.
Німеччина та Франція зацікавилися так званим новим "мирним планом Сайдіка", який раніше відкинула Україна.
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07 02 2019 19:31 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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