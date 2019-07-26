ООС: Обтрілів на Донбасі у четвер не зафіксовано

Від початку поточної доби обстрілів позицій Об'єднаних сил не зафіксовано.

Втрат з української сторони не зафіксовано.

25 липня Збройні Сили України дотримувалися сталого режиму припинення вогню, тоді як збройні формування Російської Федерації та її найманці порушили заборону на використання будь-якої зброї, йдеться в повідомленні ООС.

Противник відкривав вогонь по наших захисниках з ручного протитанкового гранатомету та великокаліберного кулемету.

Факти турбуючого вогню противника зафіксовано поблизу населеного пункту Причепилівки.

25 липня в районі проведення ООС представниками Національної поліції України та Національної гвардії України зі складу Об'єднаних сил розкрито 2 грабежі, 4 крадіжки, 2 шахрайства, 1 факт незаконного поводження з вогнепальною зброєю та 20 фактів незаконного поводження з наркотичними засобами. За підозрою в участі у складі збройних формувань Російської Федерації та її найманців затримано та передано до правоохоронних органів 2 особи. Виявлено 29 адміністративних правопорушень.

Вчора через контрольні пункти в'їзду-виїзду на контрольовану Об'єднаними силами територію в'їхало понад 24000 осіб та 2700 транспортних засобів. 25000 осіб та 2700 транспортних засобів перетнули лінію зіткнення у зворотному напрямку. 42-ом особам було відмовлено в пропуску через лінію розмежування.

Військово-цивільні адміністрації та правоохоронні органи в районі проведення операції працювали у штатному режимі. Суспільно-політична та гуманітарна обстановка залишається під контролем Об'єднаних сил.

Нагадаємо, на Донбасі загинули 49 українських бійців і 307 отримали поранення за час дії попереднього режиму припинення вогню від 8 березня 2019 року.

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