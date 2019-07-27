CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВід початку поточної доби Збройні Сили України дотримуються сталого режиму припинення вогню, тоді як збройні формування Російської Федерації та її найманці порушили заборону на використання зброї.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
ООС: Окупанти відкрили вогонь з автоматичного гранатомету, поранено військовослужбовця
Неподалік Кримського ( Донецька область ) противник здійснив обстріл позицій Об'єднаних сил з автоматичного гранатомету
Фото: zi.dn.ua
Так, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ" противник здійснив обстріл позицій Об'єднаних сил з автоматичного гранатомету, в результаті чого один військовослужбовець отримав поранення, повідомили у штабі ООС.
"Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню", - заявили в штабе.
Нагадаємо, Делегація США на чолі зі спеціальним представником Державного департаменту Сполучених Штатів з питань України Куртом Волкером 26 липня відвідала район проведення операції Об'єднаних сил.
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