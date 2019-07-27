ООС: Окупанти відкрили вогонь з автоматичного гранатомету, поранено військовослужбовця

Від початку поточної доби Збройні Сили України дотримуються сталого режиму припинення вогню, тоді як збройні формування Російської Федерації та її найманці порушили заборону на використання зброї.

Так, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ" противник здійснив обстріл позицій Об'єднаних сил з автоматичного гранатомету, в результаті чого один військовослужбовець отримав поранення, повідомили у штабі ООС.

"Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню", - заявили в штабе.

Нагадаємо, Делегація США на чолі зі спеціальним представником Державного департаменту Сполучених Штатів з питань України Куртом Волкером 26 липня відвідала район проведення операції Об'єднаних сил.

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