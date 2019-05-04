ООС: Снайпер бойовиків поранив двох військових

Від початку поточної доби терористи 8 разів обстрілювали позиції військових ЗСУ, із них 4 рази – із застосуванням озброєння, забороненого Мінськими домовленостями.

"Внаслідок обстрілів ворожих снайперів двоє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення", - повідомляє прес-служба штабу ООС.

Водночас на обстріли бойовиків підрозділи ООС дали адекватну відповідь і наразі втрати противника уточнюються.

Крім того, військових ООС обстрілювали із озброєння бойових машин піхоти, гранатометів, великокаліберних кулеметів, снайперської та стрілецької зброї.

Зокрема, у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики шість разів обстрілювали опорні пункти ООС: з мінометів калібру 120 мм – у районі Водяного та Авдіївки.

З мінометів калібру 120 мм та великокаліберних кулеметів бойовики стріляли поблизу села Лебединське.

"З озброєння бойової машини піхоти БМП-2, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – у районі населеного пункту Павлопіль, зі снайперської зброї – поблизу населених пунктів Мар’їнка та Новотроїцьке", - повідомили в ООС.

Відзначається, що у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" окупанти двічі обстріляли позиції ООС.

Зокрема, з мінометів калібру 120 мм та станкових протитанкових гранатометів у районі Новоолександрівки та з великокаліберних кулеметів поблизу Південного.

В ООС стверджують, що ситуація залишається під контролем українських військових.

Протягом минулої доби бойовики 10 разів обстріляли позиції українських військ на Донбасі, зокрема, вісім разів застосувавши заборонену зброю.