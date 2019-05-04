ООС: Снайпер бойовиків поранив двох військових
"Внаслідок обстрілів ворожих снайперів двоє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення", - повідомляє прес-служба штабу ООС.
Водночас на обстріли бойовиків підрозділи ООС дали адекватну відповідь і наразі втрати противника уточнюються.
Крім того, військових ООС обстрілювали із озброєння бойових машин піхоти, гранатометів, великокаліберних кулеметів, снайперської та стрілецької зброї.
Зокрема, у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики шість разів обстрілювали опорні пункти ООС: з мінометів калібру 120 мм – у районі Водяного та Авдіївки.
З мінометів калібру 120 мм та великокаліберних кулеметів бойовики стріляли поблизу села Лебединське.
"З озброєння бойової машини піхоти БМП-2, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – у районі населеного пункту Павлопіль, зі снайперської зброї – поблизу населених пунктів Мар’їнка та Новотроїцьке", - повідомили в ООС.
Відзначається, що у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" окупанти двічі обстріляли позиції ООС.
Зокрема, з мінометів калібру 120 мм та станкових протитанкових гранатометів у районі Новоолександрівки та з великокаліберних кулеметів поблизу Південного.
В ООС стверджують, що ситуація залишається під контролем українських військових.
Протягом минулої доби бойовики 10 разів обстріляли позиції українських військ на Донбасі, зокрема, вісім разів застосувавши заборонену зброю.
Нагадаємо, що у зоні Операції об’єднаних сил загинула кулеметниця добровольчого батальйону "Донбас" Яна Червона.
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