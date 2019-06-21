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ООС: Від обстрілів на Донбасі постраждали четверо військових

Унаслідок обстрілів у зоні бойових дій на Донбасі 20 червня троє українських військовослужбовців дістали поранення, ще один — бойове травмування
За даними штабу, за минулу добу бойовики 18 разів порушили режим припинення вогню, зокрема 5 разів застосовували заборонене Мінськими угодами озброєння.
ООС: Від обстрілів на Донбасі постраждали четверо військових Фото: Facebook/Генеральний штаб ЗСУ

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» зафіксували 12 обстрілів позицій Об’єднаних сил: поблизу Павлополя, Мар’їнки, Водяного, Новоселівки Другої, Березового, Чермалика, Пищевика та Гнутового, повідомляє штаб операції Об'єднаних сил.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» обстрілювали шість разів: неподалік від Кримського, Луганського, Травневого, Майорська, Новолуганська та Новозванівки.

У штабі додали, що відповідали на кожен обстріл.

Нагадаємо, стало відомо, що Україна вимагає від російської сторони надати пояснення щодо зафіксованого ОБСЄ факту переміщення військовими автомобілями вантажів на склад із залізничної станції в окупованому Суходільську.

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21 06 2019 08:09
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