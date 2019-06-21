ООС: Від обстрілів на Донбасі постраждали четверо військових
Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» зафіксували 12 обстрілів позицій Об’єднаних сил: поблизу Павлополя, Мар’їнки, Водяного, Новоселівки Другої, Березового, Чермалика, Пищевика та Гнутового, повідомляє штаб операції Об'єднаних сил.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» обстрілювали шість разів: неподалік від Кримського, Луганського, Травневого, Майорська, Новолуганська та Новозванівки.
У штабі додали, що відповідали на кожен обстріл.
Нагадаємо, стало відомо, що Україна вимагає від російської сторони надати пояснення щодо зафіксованого ОБСЄ факту переміщення військовими автомобілями вантажів на склад із залізничної станції в окупованому Суходільську.
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