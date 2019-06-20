Міятович: В Україні створена атмосфера безкарності

Атмосфера безкарності в Україні сприяє нападам на журналістів, зокрема на тих, хто розповідає про поєднання корупції, політики та злочинності

Міятович наголосила, що в Україні занадто часто розслідування вбивств журналістів є неефективними.

"Я у глибокій скорботі через убивство журналіста-розслідувача Вадима Комарова внаслідок важких травм голови, які він отримав у травні після нападу невідомих осіб", - сказала комісарка Ради Європи Дуні Міятович, йдеться в "Громадське".

"Це сприяло створенню атмосфери безкарності, яка підготувала ґрунт для подальших нападів на журналістів, особливо тих, хто намагається виділити темні кути, в яких перетинаються корупція, злочинність і політика. Тому я наполегливо закликаю українську владу краще розібратися і покарати найманих убивць, а також встановити мотив тих, хто міг замовити напад", - йдеться в заяві.

20 червня у Черкасах помер журналіст Вадим Комаров: він був у комі понад 46 днів після того, як 4 травня в центрі Черкас його побили невідомі. Тоді журналіста госпіталізували у тяжкому стані. Пізніше він впав у кому з якої не вийшов. Поліція перекваліфікувала справу про напад на журналіста на "умисне вбивство".

Раніше правоохоронці оприлюднили фоторобот нападника на Комарова.

Нагадаємо, моніторингова місія ООН з прав людини закликає покарати винних у смерті журналіста Вадима Комарова.

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