Міятович: В Україні створена атмосфера безкарності
"Я у глибокій скорботі через убивство журналіста-розслідувача Вадима Комарова внаслідок важких травм голови, які він отримав у травні після нападу невідомих осіб", - сказала комісарка Ради Європи Дуні Міятович, йдеться в "Громадське".
"Це сприяло створенню атмосфери безкарності, яка підготувала ґрунт для подальших нападів на журналістів, особливо тих, хто намагається виділити темні кути, в яких перетинаються корупція, злочинність і політика. Тому я наполегливо закликаю українську владу краще розібратися і покарати найманих убивць, а також встановити мотив тих, хто міг замовити напад", - йдеться в заяві.
20 червня у Черкасах помер журналіст Вадим Комаров: він був у комі понад 46 днів після того, як 4 травня в центрі Черкас його побили невідомі. Тоді журналіста госпіталізували у тяжкому стані. Пізніше він впав у кому з якої не вийшов. Поліція перекваліфікувала справу про напад на журналіста на "умисне вбивство".
Раніше правоохоронці оприлюднили фоторобот нападника на Комарова.
Нагадаємо, моніторингова місія ООН з прав людини закликає покарати винних у смерті журналіста Вадима Комарова.
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