Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Міятович: В Україні створена атмосфера безкарності

Атмосфера безкарності в Україні сприяє нападам на журналістів, зокрема на тих, хто розповідає про поєднання корупції, політики та злочинності
Міятович наголосила, що в Україні занадто часто розслідування вбивств журналістів є неефективними.
Міятович: В Україні створена атмосфера безкарності Дунья Міятович

"Я у глибокій скорботі через убивство журналіста-розслідувача Вадима Комарова внаслідок важких травм голови, які він отримав у травні після нападу невідомих осіб", - сказала комісарка Ради Європи Дуні Міятович, йдеться в "Громадське".

"Це сприяло створенню атмосфери безкарності, яка підготувала ґрунт для подальших нападів на журналістів, особливо тих, хто намагається виділити темні кути, в яких перетинаються корупція, злочинність і політика. Тому я наполегливо закликаю українську владу краще розібратися і покарати найманих убивць, а також встановити мотив тих, хто міг замовити напад", - йдеться в заяві.

20 червня у Черкасах помер журналіст Вадим Комаров: він був у комі понад 46 днів після того, як 4 травня в центрі Черкас його побили невідомі. Тоді журналіста госпіталізували у тяжкому стані. Пізніше він впав у кому з якої не вийшов. Поліція перекваліфікувала справу про напад на журналіста на "умисне вбивство".

Раніше правоохоронці оприлюднили фоторобот нападника на Комарова.

Нагадаємо, моніторингова місія ООН з прав людини закликає покарати винних у смерті журналіста Вадима Комарова.

Читайте також: Суд заарештував ділянку де були розстріли під час Майдану 

 

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

20 06 2019 19:56
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
#бізнес_ветеранів: Нафтова компанія від добровольця Артема Гульченка

#бізнес_ветеранів: Нафтова компанія від добровольця Артема Гульченка

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.