В Ер-Ріяді на перемовинах про територіальні поступки не йшлося – ОП

Проте погодили припинення вогню щодо енергетичних об’єктів і в Чорному морі.

На зустрічі української та американської сторін в Ер-Ріяді розмов про територіальні поступки не було.

На цьому наголосив заступник керівника Офісу Президента Павло Паліса на Facebook-сторінці.

"Продовжили технічні консультації щодо всеосяжного припинення вогню, про яке домовилися з американською стороною ще в Джидді", - йдеться в дописі.

Паліса написав, що погодили припинення вогню щодо енергетичних об’єктів і в Чорному морі, яке набуває чинності з моменту публікації спільної заяви зі США.

"Ми попереджали американську команду, що рускі тягнутимуть час і висуватимуть додаткові умови", - додав речник.

Паліса вважає, що це ще один доказ того, що саме українці прагнуть справжнього й справедливого миру.

"Нас цікавить паритетне припинення вогню, і ми будемо негайно відповідати у разі порушення домовленостей", - зазначив він.

Також за його словмаи, щодо "червоних ліній", то жодних розмов про територіальні поступки. Це все українська земля, за яку ми боремося і будемо боротися за будь-яких умов.

"Продовжуємо роботу над дієвими механізмами контролю припинення вогню та отримання ефективних гарантій безпеки, адже очевидно, що довіри до ворожої сторони немає", - констатував той.

Вчора, 25 березня, Білий дім опублікував головні домовленості переговорів України і США.