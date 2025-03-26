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В Ер-Ріяді на перемовинах про територіальні поступки не йшлося – ОП

26 березня 2025, 19:13
В Ер-Ріяді на перемовинах про територіальні поступки не йшлося – ОП
Фото: РБК-Україна
Проте погодили припинення вогню щодо енергетичних об’єктів і в Чорному морі.

На зустрічі української та американської сторін в Ер-Ріяді розмов про територіальні поступки не було.

На цьому наголосив заступник керівника Офісу Президента Павло Паліса на Facebook-сторінці. 

"Продовжили технічні консультації щодо всеосяжного припинення вогню, про яке домовилися з американською стороною ще в Джидді", - йдеться в дописі. 

Паліса написав, що погодили припинення вогню щодо енергетичних об’єктів і в Чорному морі, яке набуває чинності з моменту публікації спільної заяви зі США. 

"Ми попереджали американську команду, що рускі тягнутимуть час і висуватимуть додаткові умови", - додав речник. 

Паліса вважає, що це ще один доказ того, що саме українці прагнуть справжнього й справедливого миру. 

"Нас цікавить паритетне припинення вогню, і ми будемо негайно відповідати у разі порушення домовленостей", - зазначив він. 

Також за його словмаи, щодо "червоних ліній", то жодних розмов про територіальні поступки. Це все українська земля, за яку ми боремося і будемо боротися за будь-яких умов. 

"Продовжуємо роботу над дієвими механізмами контролю припинення вогню та отримання ефективних гарантій безпеки, адже очевидно, що довіри до ворожої сторони немає", - констатував той. 

Вчора, 25 березня, Білий дім опублікував головні домовленості переговорів України і США.

 

війна в Українітериторія.

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