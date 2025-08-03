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ПОЛІТИКА

ОПЕК+ погодила збільшення видобутку нафти через ризики перебоїв у постачанні з росії

03 серпня 2025, 19:53
ОПЕК+ погодила збільшення видобутку нафти через ризики перебоїв у постачанні з росії
Фото: gettyimages.com
Такий крок скасовує найдовший період скорочення видобутку, який ОПЕК+ підтримувала останні роки.

Країни ОПЕК+ домовились підвищити видобуток нафти на 547 тисяч барелів на добу у вересні. Це рішення ухвалили на тлі побоювань можливих перебоїв у постачанні сировини, пов’язаних із ситуацією навколо росії.

Про це повідомляє Reuters.

Рішення було прийняте під час короткої онлайн-зустрічі, що відбулася на тлі посилення тиску США на Індію з вимогою припинити закупівлі російської нафти. Такий крок скасовує найдовший період скорочення видобутку, який ОПЕК+ підтримувала останні роки, та передбачає збільшення видобутку зокрема для Об'єднаних Арабських Еміратів, які добувають близько 2,5 млн барелів на добу.

За інформацією джерел Reuters, наступне засідання ОПЕК+ відбудеться 7 вересня, де буде обговорюватися подальша політика видобутку.

Протягом останніх років ОПЕК+ стримувала видобуток, аби підтримувати ціни на нафту. Проте у 2025 році група змінила курс, щоб повернути частку на світовому ринку, зокрема через тиск з боку колишнього президента США Дональда Трампа, який закликав збільшити видобуток.

Нагадаємо, що 14 липня Трамп погрожував запровадити 100% мита для країн, які продовжують купувати російську нафту, якщо москва не досягне мирної угоди з Україною. 30 липня США ввели 25% мито на товари з Індії, частково через позицію цієї країни у війні в Україні.

Хоча 1 серпня Трамп заявив, що Індія більше не планує закуповувати російську нафту, агентство Bloomberg 3 серпня повідомило, що офіційних вказівок індійським НПЗ припинити купівлю російської нафти немає.

Таким чином, зміни в політиці ОПЕК+ і міжнародному тиску на країни-споживачі свідчать про складність і напруженість у глобальному нафтовому ринку на тлі війни в Україні.

СШАІндіянафтасанкціїДональд ТрампОПЕКвійна в Україні

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