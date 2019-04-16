Оператор реклами відхрестився від скандальних бордів "Кінець"
Відзначається, що незаконно розміщену рекламу на частині бордів компанії виявили 14 квітня.
"Ми заявляємо, що це спланована провокація, розміщення рекламних макетів було проведено незаконний спосіб, без нашого відома і участі. На нашу думку, мета такої акції – умисна дезінформація і маніпуляція громадською думкою", - йдеться в листі компанії, інформує" Українська правда".
У компанії припускають, що провокація може бути пов'язана з їхньою відмовою розміщувати борди президента Петра Порошенка з президентом Росії Володимиром Путіним.
"Ми не виключаємо, що ця провокація може бути пов'язана з тим, що минулого тижня ми відмовили в розміщенні реклами з використанням зображення Порошенка і Путіна на наших рекламоносіях, оскільки вона порушує закон", - заявив гендиректор "Довіра Аутдор" Олександр Ситник.
Відзначається, що наразі компанія самостійно знімає незаконну рекламу.
Оператор додав, що надав всю необхідну інформацію представникам Міністерства внутрішніх справ.
"Українській правді" в компанії повідомили, що подібне масштабне незаконне розміщення реклами, вони зафіксували вперше. Але точну кількість провокаційних бордів секретар назвати не змогла, попросивши передзвонити пізніше, щоб отримати коментарі гендиректора.
Нагадаємо, що у різних містах України в неділю з’явилися борди в стилістиці президента Петра Порошенка з написом "Кінець".
Також, завідувач відділу Головного департаменту інформаційної політики АП Володимир Горковенко заявив, що команда президента не має стосунку до провокаційних бордів в стилістиці Порошенка з написом "Кінець".
Рекламні щити в стилістиці виборчої кампанії Петра Порошенка з написом "Кінець" знімуть, оскільки їх розміщено з порушенням законодавства. Зараз поліція проводить перевірку по всіх регіонах, де виявлено розміщення політичної реклами такого змісту.
У виборчому штабі Петра Порошенка кажуть, що з'ясували, хто є власником скандальних бордів з президентом і написом "Кінець" – це група "Приват" Ігоря Коломойського.
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