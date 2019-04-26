НОВИНИСлужба безпеки України після перевірки не виявила порушень за фактом поширення опитування щодо долі Галичини після президентських виборів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Опитування про від'єднання Галичини: СБУ не виявила порушень
Раніше львівяни повідомляли у Facebook про опитування, яке проводять від імені Київського міжнародного інституту соціології, щодо долі Галичини після завершення президентських виборів
Фото: ssu.gov.ua
"Представник СБУ зателефонував сьогодні і повідомив, що перевірка не виявила порушень", - повідомив у Facebook генерельний директор Київського міжнародного інституту соціології Володимир Паніотто.
Нагадаємо, співробітники Служби безпеки у Львівській області провели перевірку за фактом поширення "опитування" щодо "перспектив регіону", зокрема пропозицій створення "окремої незалежної держави" чи "приєднання до іншої держави".
У спецслужбі закликали мешканців регіону не піддаватися на провокації.
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