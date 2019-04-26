Опитування про від'єднання Галичини: СБУ не виявила порушень Раніше львівяни повідомляли у Facebook про опитування, яке проводять від імені Київського міжнародного інституту соціології, щодо долі Галичини після завершення президентських виборів

Служба безпеки України після перевірки не виявила порушень за фактом поширення опитування щодо долі Галичини після президентських виборів.

Фото: ssu.gov.ua

"Представник СБУ зателефонував сьогодні і повідомив, що перевірка не виявила порушень", - повідомив у Facebook генерельний директор Київського міжнародного інституту соціології Володимир Паніотто. Нагадаємо, співробітники Служби безпеки у Львівській області провели перевірку за фактом поширення "опитування" щодо "перспектив регіону", зокрема пропозицій створення "окремої незалежної держави" чи "приєднання до іншої держави". У спецслужбі закликали мешканців регіону не піддаватися на провокації.

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