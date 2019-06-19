НОВИНИНа дострокових парламентських виборах 21 липня за президентську партію Слуга народу проголосували б 47,1% українців, які визначилися з симпатіями і будуть голосувати.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Опитування: "Голос" Вакарчука обійшов партії Тимошенко і Порошенка в рейтингу
"Європейська Солідарність" опинилась на межі 5% бар'єру проходження в парламент
Фото:Reuters
Такими є результати опитування, проведеного групою "Рейтинг".
- 47,1 - "Слуга народу"
- 11,1% - Опозиційна платформа - "За життя";
- 8,1% - "Голос";
- 7,3% - "Батьківщина";
- 5% - "Європейська солідарність".
Партія Ігоря Смешка Сила і честь набрала 4,1%, а Громадянська позиція Анатолія Гриценка - 2,2%.
Опитування проведене серед 2000 респондентів з 8 по 12 червня 2019 року.
Нагадаємо, що політрада "Європейської Солідарністі" ініціювала перевірку усіх членів виборчого списку від партії на позачергових парламенських виборах.
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