Опитування: "Голос" Вакарчука обійшов партії Тимошенко і Порошенка в рейтингу "Європейська Солідарність" опинилась на межі 5% бар'єру проходження в парламент

На дострокових парламентських виборах 21 липня за президентську партію Слуга народу проголосували б 47,1% українців, які визначилися з симпатіями і будуть голосувати.

Фото:Reuters

Такими є результати опитування, проведеного групою "Рейтинг". 47,1 - "Слуга народу"

11,1% - Опозиційна платформа - "За життя";

8,1% - "Голос";

7,3% - "Батьківщина";

5% - "Європейська солідарність". Партія Ігоря Смешка Сила і честь набрала 4,1%, а Громадянська позиція Анатолія Гриценка - 2,2%. Опитування проведене серед 2000 респондентів з 8 по 12 червня 2019 року. Нагадаємо, що політрада "Європейської Солідарністі" ініціювала перевірку усіх членів виборчого списку від партії на позачергових парламенських виборах.

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