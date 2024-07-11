Орбан поїде до Трампа після саміту НАТО

Після завершення саміту НАТО у Вашингтоні Орбан поїде до Трампа на курорт Мар-а-Лаго.

Сьогодні прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зустрінеться з колишнім президентом Дональдом Трампом у Флориді. Цей візит відбудеться менше, ніж через тиждень після розмови з президентом росії владіміром путіним у москві.

Зустріч, імовірно, ще більше посилить занепокоєння, що угорський лідер працює як посередник між путіним і Трампом.

Про це пише Bloomberg.

Після завершення саміту НАТО у Вашингтоні Орбан поїде до Трампа на курорт Мар-а-Лаго. Видання зазначає, що кандидат від Республіканської партії не просив прем'єра Угорщини закласти основу для якоїсь мирної угоди між Україною та росією. За даними оточення Трампа, зустріч буле неформальною.

Минулого разу вони бачилися у березні, коли Трамп влаштував Орбану екскурсію по своїй резиденції і розкішну вечерю, а також зустріч зі своїми радниками.

Президент США Джо Байден тоді заявив, що "Орбан не вірить у демократію і шукає диктатури".

Адміністрація Байдена критикувала Орбана за його дружні стосунки з путіним, а також за законодавство в Угорщині, яке чинить тиск на критиків його уряду.

Нагадаємо, глава уряду Угорщини Віктор Орбан під час зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським запропонував йому "подумати над припинення вогню, аби потім вести переговори про мир". Пізніше він сказав, що Зеленський відкинув його пропозицію.

Водночас у США зазначили, що "є лише одне рішення для припинення вогню: росія просто має вийти з території України".

Під час свого візиту до росії Орбан зустрівся з путіним та заявив, що переговорні позиції москви та Києва далекі одна від одної. На спільній пресконференції з російським диктатором він сказав, що обговорював "наближення миру в Україні".

Говорячи про свій візит до Пекіна, Орбан заявив, що обговорив із лідером КНР те, що після президентських виборів у США в листопаді обраний глава держави "зіштовхнеться з тиском, що вимагає швидкого досягнення політичного результату ще до вступу на посаду".