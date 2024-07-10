Орбан: путін і Сі Цзіньпін очікують мирних переговорів між росією та Україною до кінця 2024 року

Говорячи про свій візит до Пекіна, Орбан заявив, що обговорив із лідером КНР те, що після президентських виборів у США в листопаді обраний глава держави "зіштовхнеться з тиском, що вимагає швидкого досягнення політичного результату ще до вступу на посаду".

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан відзвітував перед Євросоюзом про свої візити в росію і Китай на початку липня.

Про це повідомила 10 іспанська газета El Pais із посиланням на конфіденційні доповіді, надіслані голові Євроради Шарлю Мішелю і лідерам країн ЄС.

Орбан стверджує, що президент рф владімір путін і голова КНР Сі Цзіньпін "припускають, що нові мирні переговори між росією та Україною відбудуться до кінця року", пише видання.

"Ґрунтуючись на моїх бесідах, я вважаю, що наразі більше шансів на те, що всі можливі пропозиції щодо припинення вогню і "дорожньої карти" мирних переговорів сприймуть позитивно", - ідеться у звіті Орбана про його поїздку до москви. Угорський прем'єр вважає, що Європа повинна "запустити" мирну ініціативу, не чекаючи США.

Говорячи про свій візит до Пекіна, Орбан заявив, що обговорив із лідером КНР те, що після президентських виборів у США в листопаді обраний глава держави "зіштовхнеться з тиском, що вимагає швидкого досягнення політичного результату ще до вступу на посаду". Угорський прем'єр сказав Сі Цзіньпіну, що "припинення вогню, що передує мирним переговорам, а також швидкі та інтенсивні мирні переговори можуть бути в інтересах нової адміністрації". За словами Орбана, китайський лідер "не став коментувати можливість такого сценарію".

Орбан закликав лідерів Євросоюзу почати діалог із Сі Цзіньпіном, який бачить себе "чесним посередником" у переговорах між росією та Україною. "Голова Сі бачить політику Китаю як політику миру, в той час як політика США і Європи - це політика війни, в якій Європа автоматично слідує американській лінії", - заявив Орбан у своєму звіті про візит до Пекіна.

Віктор Орбан на початку липня відвідав Київ, москву і Пекін, де провів переговори з лідерами країн. Під час переговорів у Києві Орбан закликав Україну подумати про припинення вогню, в офісі Володимира Зеленського це відкинули. У москві після переговорів із путіним Орбан заявив, що позиції учасників війни далекі одна від одної. Під час поїздки до Пекіна Орбан назвав Китай "ключовою державою у створенні умов для встановлення миру у війні між росією та Україною". Представники ЄС розкритикували Орбана через його поїздку до москви.