Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Орбан: путін і Сі Цзіньпін очікують мирних переговорів між росією та Україною до кінця 2024 року

10 липня 2024, 15:19
Орбан: путін і Сі Цзіньпін очікують мирних переговорів між росією та Україною до кінця 2024 року
Віктор Орбан Фото: з вільних джерел
Говорячи про свій візит до Пекіна, Орбан заявив, що обговорив із лідером КНР те, що після президентських виборів у США в листопаді обраний глава держави "зіштовхнеться з тиском, що вимагає швидкого досягнення політичного результату ще до вступу на посаду".

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан відзвітував перед Євросоюзом про свої візити в росію і Китай на початку липня.

Про це повідомила 10 іспанська газета El Pais із посиланням на конфіденційні доповіді, надіслані голові Євроради Шарлю Мішелю і лідерам країн ЄС.

Орбан стверджує, що президент рф владімір путін і голова КНР Сі Цзіньпін "припускають, що нові мирні переговори між росією та Україною відбудуться до кінця року", пише видання.

"Ґрунтуючись на моїх бесідах, я вважаю, що наразі більше шансів на те, що всі можливі пропозиції щодо припинення вогню і "дорожньої карти" мирних переговорів сприймуть позитивно", - ідеться у звіті Орбана про його поїздку до москви. Угорський прем'єр вважає, що Європа повинна "запустити" мирну ініціативу, не чекаючи США.

Говорячи про свій візит до Пекіна, Орбан заявив, що обговорив із лідером КНР те, що після президентських виборів у США в листопаді обраний глава держави "зіштовхнеться з тиском, що вимагає швидкого досягнення політичного результату ще до вступу на посаду". Угорський прем'єр сказав Сі Цзіньпіну, що "припинення вогню, що передує мирним переговорам, а також швидкі та інтенсивні мирні переговори можуть бути в інтересах нової адміністрації". За словами Орбана, китайський лідер "не став коментувати можливість такого сценарію".

Орбан закликав лідерів Євросоюзу почати діалог із Сі Цзіньпіном, який бачить себе "чесним посередником" у переговорах між росією та Україною. "Голова Сі бачить політику Китаю як політику миру, в той час як політика США і Європи - це політика війни, в якій Європа автоматично слідує американській лінії", - заявив Орбан у своєму звіті про візит до Пекіна.

Віктор Орбан на початку липня відвідав Київ, москву і Пекін, де провів переговори з лідерами країн. Під час переговорів у Києві Орбан закликав Україну подумати про припинення вогню, в офісі Володимира Зеленського це відкинули. У москві після переговорів із путіним Орбан заявив, що позиції учасників війни далекі одна від одної. Під час поїздки до Пекіна Орбан назвав Китай "ключовою державою у створенні умов для встановлення миру у війні між росією та Україною". Представники ЄС розкритикували Орбана через його поїздку до москви.

ОрбанВладімір ПутінСі Цзіньпінвійна в Україні

Останні матеріали

Найбільша вразливість Заходу – внутрішня. Західні політики не можуть повірити, що старі добрі часи минули – Ендрю Міхта
Політика
Найбільша вразливість Заходу – внутрішня. Західні політики не можуть повірити, що старі добрі часи минули – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 10 липня 2024, 13:38
Крок за кроком. Як кремль розгорнув масовану дезінформаційну кампанію проти Каї Каллас – Eesti Päevaleht
Політика
Крок за кроком. Як кремль розгорнув масовану дезінформаційну кампанію проти Каї Каллас – Eesti Päevaleht
Переклад iPress – 10 липня 2024, 11:47
росіяни повільно просуваються на кількох напрямках. Хороший захист позицій гарантує великі втрати орків – Дональд Гілл
Cуспільство
росіяни повільно просуваються на кількох напрямках. Хороший захист позицій гарантує великі втрати орків – Дональд Гілл
Переклад iPress – 10 липня 2024, 08:48
Ракетний обстріл 8 липня. російське ГРУ та Генштаб – некомпетентні дилетанти – Том Купер
Політика
Ракетний обстріл 8 липня. російське ГРУ та Генштаб – некомпетентні дилетанти – Том Купер
Переклад iPress – 09 липня 2024, 16:44
Вибори у Франції. Наслідки для Макрона та ЄС – невизначеність – Politico
Політика
Вибори у Франції. Наслідки для Макрона та ЄС – невизначеність – Politico
Переклад iPress – 09 липня 2024, 12:56
Ракетна атака на Охматдит. Як відреагувала світова преса
Політика
Ракетна атака на Охматдит. Як відреагувала світова преса
Переклад iPress – 09 липня 2024, 11:33
Німеччина поставила Україні третю батарею ЗРК Patriot. Але
Політика
Німеччина поставила Україні третю батарею ЗРК Patriot. Але "дурнуваті" рішення командирів призводять до втрат висококваліфікованих зенітників – Том Купер
Переклад iPress – 08 липня 2024, 20:43
Повітряні сили не застосовують прості засоби захисту літаків на аеродромах. росіяни намагаються просуватися піхотними штурмами на кількох напрямках – Том Купер
Політика
Повітряні сили не застосовують прості засоби захисту літаків на аеродромах. росіяни намагаються просуватися піхотними штурмами на кількох напрямках – Том Купер
Переклад iPress – 08 липня 2024, 12:03
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється