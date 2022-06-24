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"Ощадбанк" із липня прийматиме заявки на мікрогранти номіналом до ₴250 тисяч

Наразі розробляється можливість подання заявок й через портал "Дія"
"Ощадбанк" із 1 липня розпочне приймати заявки українців на отримання мікрогрантів до 250 тис. грн на новий бізнес або розвиток діючого бізнесу.
"Ощадбанк" із липня прийматиме заявки на мікрогранти номіналом до ₴250 тисяч Фото: з відкритих джерел

"За рішенням уряду Ощадбанк став уповноваженим банком нової державної програми "єРобота" за напрямом надання українцям безповоротних грантів до 250 тис. грн для запуску нового або розвитку діючого бізнесу. Програма стартує 1 липня. Саме з цієї дати всі бажаючі зможуть подати заявку з бізнес-планом щодо створення або розвитку власної справи до відділень Ощаду", - йдеться в повідомленні.

Учасником програми може стати будь-який українець - фізична або юридична особа.

За рахунок гранту від держави в розмірі до 250 тис грн. підприємець або юридична особа зможуть придбати обладнання, оплатити сировину та матеріали, здійснити часткову оплату оренди. В разі створення одного або двох робочих місць на період більше 3 років та сплати податків за цей період грант не повертається.

 

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24 06 2022 16:49
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