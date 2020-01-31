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Ощадбанк заявив про зниження ставок за депозитами фізосіб

"Зниження ставок за кредитами МСБ планується й надалі"
"Зниження депозитних ставок - важливий крок зі здешевлення кредитів як для фізичних осіб, так і для бізнес-клієнтів. Враховуючи тенденції грошового ринку, з метою створення більш сприятливих умов для купівлі нерухомості, Ощадбанк оновлює програми іпотечного кредитування", - йдеться у повідомленні.
Ощадбанк заявив про зниження ставок за депозитами фізосіб Фото: з вільних джерел

Державний Ощадбанк заявив про друге у 2020 році зниження відсоткових ставок за депозитами фізичних осіб на тлі зниження Нацбанком облікової ставки до 11%, повідомляє "Економічна правда".

"Зниження депозитних ставок - важливий крок зі здешевлення кредитів як для фізичних осіб, так і для бізнес-клієнтів. Враховуючи тенденції грошового ринку, з метою створення більш сприятливих умов для купівлі нерухомості, Ощадбанк оновлює програми іпотечного кредитування", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що найближчим часом Ощадбанк запропонує іпотечні програми від 15,99%. 

У банку нагадали, що у січні знизили відсоткові ставки на 1% за всією лінійкою кредитів для малого та середнього бізнесу. 

"Зниження ставок за кредитами МСБ планується й надалі", - зазначили у прес-службі.

Нагадаємо, що Нацбанк знизив облікову ставку до 11% річних.

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31 01 2020 15:07
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