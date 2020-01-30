Нацбанк знизив облікову ставку до 11% річних

Про це заявив голова НБУ Яків Смолій 30 грудня під час брифінгу щодо рішень Правління Національного банку з монетарної політики

У НБУ зазначають, що з моменту останнього засідання з монетарної політики баланс ризиків фактично не змінився. Інфляція уповільнилася до цілі НБУ у 5% ± 1 в. п навіть швидше, ніж очікувалося. Зазначимо, що зміна облікової ставки є важливим сигналом для визначення банками процентних ставок за вкладами і позиками.

Правління Національного банку ухвалило рішення знизити облікову ставку до 11% річних із 31 січня 2020 року - це на 2,5 процентних пункта менше від попереднього значення ставки, повідомляє "Економічна правда".

Про це заявив голова НБУ Яків Смолій 30 грудня під час брифінгу щодо рішень Правління Національного банку з монетарної політики.

У НБУ зазначають, що з моменту останнього засідання з монетарної політики баланс ризиків фактично не змінився. Інфляція уповільнилася до цілі НБУ у 5% ± 1 в. п навіть швидше, ніж очікувалося.

Зазначимо, що зміна облікової ставки є важливим сигналом для визначення банками процентних ставок за вкладами і позиками.

Вона впливає на вартість кредитів, що надаються Нацбанком комерційним банкам. Чим вона вища, тим дорожче обходяться банкам позики рефінансування, тим дорожче вони пропонують власні кредити, тим менше позичальників оформляють позики.

Коли інфляція та ризики макроекономічної нестабільності в країні посилюються, центральний банк повинен вжити заходи для стабілізації. Тоді НБУ підвищує облікову ставку та проводить жорстку монетарну політику. Це означає, що кредитувати вже більш ризиковано, тому ціна на гроші в економіці зростає.

При зменшенні інфляції та поліпшенні макроекономічної ситуації облікова ставка зазвичай знижується і це спричиняє поступове здешевлення депозитів та кредитів.

Нагадаємо, що НБУ відсудив у компанії Коломойського нерухомість на понад 100 мільйонів