Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Останній удар по китайському "нейтралітету" у війні в Україні – Politico

19 червня 2024, 18:58
Останній удар по китайському
Фото: EPA/UPG
Після розгону швейцарської мирної конференції прихильність Пекіна до росії досягла нових висот.

Про це йдеться в матеріалі порталу Politico.

Симпатії Китаю до кремля були очевидні більшості спостерігачів ще на початку повномасштабного вторгнення в Україну, але мало обговорювалось те, наскільки відтоді зросла підтримка москви пекіном.

Це стало болісно зрозуміло напередодні Глобального мирного саміту щодо України у Швейцарії 15-16 червня.

"Звичайно, було б перебільшенням сказати, що Китай і росія повністю згодні в питанні війни. Огляд нещодавніх заяв та аналітичних матеріалів Пекіна і москви ясно показує, що КНР визнає Україну як суверенну державу та не поділяє російських наративів про те, що ця країна є нацистською маріонеткою Заходу. Він також підтримує прямі контакти з Києвом, висловлюється проти російської ядерної загрози і публічно не підтримує вторгнення. Замість цього він туманно заявляє, що "суверенітет усіх країн" має поважатися, натякаючи, що вторгнення може бути невиправданим. Але на цьому розбіжності закінчуються, оскільки обидві країни схильні погоджуватися з ключових питань", - йдеться в статі.

 Пекін вважає, що винуватцем конфлікту є США, які, за його словами, прагнули спровокувати конфронтацію в регіоні.

"Цю пару також розділяє презирство до західних санкцій, зокрема до тих, які були накладені проти Росії. Китайські чиновники люто виступають проти американських "незаконних односторонніх санкцій" і заявляють, що не будуть їх дотримуватися. І Сі Цзіньпін не просто пасивно чинив опір спробам ізолювати Росію, забезпечивши країні економічне рятувальне коло, він також показав, що готовий нести як репутаційні, так і економічні витрати, щоб підтримати свого сусіда", - пише видання. 

Але після того, як Захід посилив свої вимоги до Китаю, його зв'язки з росією, ймовірно, тільки зміцнилися. І чим довше Китай зберігатиме свою проросійську позицію, то важче буде переломити ситуацію.

"Це правда, що посереднику не обов'язково бути абсолютно неупередженим, щоб домогтися успіху. Маючи вирішальний вплив на одну або обидві конфліктуючі сторони, він може вмовити їх піти на компроміси, які в іншому разі були б неможливими. Однак для того, щоб такі зусилля були успішними, зазначений посередник має бути готовим спиратися на залежні сторони таким чином, що це може значно загострити його відносини з ними. Поки що Сі Цзіньпін не виявив жодних ознак готовності зробити це, і шанси на це, схоже, зменшуються", - пишуть жарнулісти.

Ми також писали, що росія продасть Китаю річку, щоб Пекін отримав доступ до Японського моря. Що викликає занепокоєння щодо безпеки Токіо.

Останні матеріали

Безстрашні. Битва за Київ та Харків, екстремальна місія в Маріуполь. Частина 2 – The Globe and Mail
Cуспільство
Безстрашні. Битва за Київ та Харків, екстремальна місія в Маріуполь. Частина 2 – The Globe and Mail
Переклад iPress – 19 червня 2024, 15:19
Політика
"Це серйозно". Пропагандони путіна лютують через санкції Заходу – Джулія Девіс
Переклад iPress – 19 червня 2024, 12:25
Настав час для сміливості. НАТО має запросити Україну до вступу на ювілейному 75-му саміті – Люк Коффі
Політика
Настав час для сміливості. НАТО має запросити Україну до вступу на ювілейному 75-му саміті – Люк Коффі
Переклад iPress – 19 червня 2024, 08:09
росіяни продовжують зазнавати втрат. Як вони потрапили в оточення у Вовчанську – Дональд Гілл
Політика
росіяни продовжують зазнавати втрат. Як вони потрапили в оточення у Вовчанську – Дональд Гілл
Переклад iPress – 18 червня 2024, 14:35
Злочинець шукає нікчему віцепрезидента. Трампу потрібні політики з вадами – Тімоті Снайдер
Політика
Злочинець шукає нікчему віцепрезидента. Трампу потрібні політики з вадами – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 18 червня 2024, 12:04
російські шпигуни у Словенії. Аргентинські емігранти, бразилійці, студенти чи агенти з нерухомості – Wall Street Journal
російські шпигуни у Словенії. Аргентинські емігранти, бразилійці, студенти чи агенти з нерухомості – Wall Street Journal
Переклад iPress – 18 червня 2024, 08:51
В Криму знов палало. путін продовжує плекати свої ілюзії – Том Купер
Cуспільство
В Криму знов палало. путін продовжує плекати свої ілюзії – Том Купер
Переклад iPress – 17 червня 2024, 14:41
Трохи геополітики.
Політика
Трохи геополітики. "Мирна" угода путіна – замаскована спроба продовжити війну проти Заходу – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 17 червня 2024, 12:01
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється