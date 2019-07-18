Отруєння на весіллі на Рівненщині: кількість постраждалих зросла до 64 Загалом на весіллі було близько 100 людей

Кількість людей, яких протягом 15-17 липня госпіталізували через отруєння на весіллі у селищі Мізоч Рівненської області зросла до 64, з них 14 дітей.

Фото: firtka.if.ua

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