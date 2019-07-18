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Отруєння на весіллі на Рівненщині: кількість постраждалих зросла до 64

Загалом на весіллі було близько 100 людей
Кількість людей, яких протягом 15-17 липня госпіталізували через отруєння на весіллі у селищі Мізоч Рівненської області зросла до 64, з них 14 дітей.
Отруєння на весіллі на Рівненщині: кількість постраждалих зросла до 64 Фото: firtka.if.ua

Станом на 7 годину 18 липня у медзакладах залишаються 52 людини (з них 13 дітей), повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Загалом на весіллі в кафе "Гурман" у смт Мізоч було близько 100 людей.

Нагадаємо, що внаслідок харчового отруєння у санаторії в Одеській області у медзакладах залишаються 32 особи, з них 30 - діти.

Напередодні повідомлялося, що в Одеській області в таборі Медик-2 в смт Сергіївка Білгород-Дністровського району отруїлися діти, госпіталізовано 46 осіб.

 
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18 07 2019 10:46
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