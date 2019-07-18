CУСПІЛЬСТВО НОВИНИКількість людей, яких протягом 15-17 липня госпіталізували через отруєння на весіллі у селищі Мізоч Рівненської області зросла до 64, з них 14 дітей.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Отруєння на весіллі на Рівненщині: кількість постраждалих зросла до 64
Загалом на весіллі було близько 100 людей
Фото: firtka.if.ua
Станом на 7 годину 18 липня у медзакладах залишаються 52 людини (з них 13 дітей), повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.
Загалом на весіллі в кафе "Гурман" у смт Мізоч було близько 100 людей.
Нагадаємо, що внаслідок харчового отруєння у санаторії в Одеській області у медзакладах залишаються 32 особи, з них 30 - діти.
Напередодні повідомлялося, що в Одеській області в таборі Медик-2 в смт Сергіївка Білгород-Дністровського району отруїлися діти, госпіталізовано 46 осіб.
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