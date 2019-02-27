Пакистан частково закрив свій повітряний простір

Влада Пакистану ухвалила рішення про часткове закриття повітряного простору країни після загострення ситуації в Кашмірі.

Про це повідомляють індійські і пакистанські засоби інформації. Спочатку повітряний простір країни був повністю закритий для комерційних польотів, але пізніше влада заявила про відновлення польотів над південною частиною країни, інформує "Радіо Свобода".

Рішення вплинуло на роботу великих міжнародних авіаперевізників, повідомляє агентство Reuters. Через закриття повітряного простору країни літаки змушені літати більш тривалими маршрутами в обхід Пакистану: це перш за все стосується рейсів із Європи і Близького Сходу в країни південно-східної Азії.

Ситуація в Кашмірі погіршилася після авіаудару Індії по таборах ісламістів на пакистанській території.

Раніше організація "Джаїш-е-Мухаммад" взяла на себе відповідальність за теракт у Кашмірі, який стався 14 лютого. Його жертвами стали щонайменше 40 представників індійських внутрішніх військ.

Пізніше пакистанські військові заявили, що збили два літаки військово-повітряних сил Індії. За словами представника армії, один із літаків впав на території ісламської республіки, а пілот був заарештований. Індія визнала втрату тільки одного літака і заявила, що збила винищувач Пакистану.

Прикордонний конфлікт між двома країнами пов'язаний із неврегульованим статусом Кашміру. Обидві країни претендують на повний контроль над штатом, переважно населеним мусульманами.