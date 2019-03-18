Пакистанця, який намагався знешкодити новозеландського терориста, нагородять посмертно

У Пакистані планують посмертно нагородити державною нагородою свого громадянина - Миана Наїм Рашида, який намагався зупинити стрілка, що влаштував теракт в Новій Зеландії.

"Пакистан пишається Мианом Наїмом Рашидом, який прийняв мученицьку смерть, намагаючись зупинити терориста, і його мужність буде відзначена державною нагородою", - написав прем’єр-міністр Пакистану Імран Хан, інформує "Громадське".

​Він додав, що влада готова надати підтримку сім’ям пакистанських жертв стрілянини.

​За даними міністерства закордонних справ Пакистану, унаслідок теракту в Новій Зеландії загинули 9 пакистанців. Серед них був Наїм Міан Рашид зі своїм сином. Як було видно на відео, яке транслював терорист, Рашид був єдиним, хто намагався зупинити стрілка, який влаштував теракту у мечетях.

Нагадаємо, 15 березня в мечеті новозеландського міста Крайстчерч сталася стрілянина, після чого ще одна - в мечеті передмістя Лінвуда. Її жертвами стали 50 осіб, ще 48 отримали вогнепальні поранення. Також поліція знешкодила низку саморобних вибухових пристроїв, знайдених в автомобілях після обстрілу мечеті.

Пізніше поліція затримала чотирьох учасників нападу: трьох чоловіків і жінку. Зазначається, що один з бойовиків знімав, як він стріляє у жертв. Вважається, що одним з озброєних людей є австралієць, який написав 74-сторінковий маніфест, з якого ясно, що це терористичний акт.

Відзначається, що вбивця вів пряму трансляцію розстрілу парафіян в мечеті.